Станкостроение и робототехника – в Минске стартовала специализированная выставка

Высокие технологии металлообработки, станкостроения и робототехники. В Минске открылся международный профильный форум, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Свою продукцию и достижения презентуют машиностроители Беларуси, России, Китая, Израиля и Южной Кореи. Нашу промышленность представили 13 предприятий. Компании показали свои новейшие разработки – интеллектуальные системы, металлорежущий инструмент, контрольно-измерительные машины, а также станки с отечественным программным обеспечением.

Владимир Туровец, директор института Белоргстанкинпром:

Сегодня все предприятия машиностроения, начиная от производителей автомобильной техники, заканчивая опять же станкостроительными предприятиями, применяют автоматизированные ячейки, потому что у всех у нас произошел большой рост объемов производства.

Андрей Железняков, заместитель директора по маркетингу и материально-техническому обеспечению Гомельского завода станков и узлов:

Мы представляем новинку – станок 16ГС40 на белорусской системе ЧПУ. Показываем впервые. Станок предназначен для токарной обработки в замкнутом цикле с помощью восьмипозиционной револьверной головки, которая позволяет растачивать детали и производить различные операции. Аналогов никто не производит.

Форум дает представление о перспективах отрасли. Акцент на автоматизацию, аддитивное производство и цифровизацию позволит не только улучшить качество продукции, но и повысить конкурентоспособность белорусского станкостроения на мировом рынке.