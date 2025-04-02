Белорусские спасатели встретились с российскими коллегами в Мандалае

По поручению главы государства республиканский отряд специального назначения «ЗУБР» Министерства по чрезвычайным ситуациям работает в Мьянме. Наши спасатели оказывают помощь в ликвидации последствий землетрясения, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Землетрясение в Мьянме унесло жизни более 2,8 тыс. человек
Накануне белорусские специалисты прибыли в город Мандалай, где встретились с российскими коллегами. В ходе брифинга руководителей поисково-спасательных отрядов проинформировали об оперативной обстановке, ситуации в регионе. Определен порядок взаимодействия с местным органом управления по чрезвычайным ситуациям.
Игорь Зарембо, начальник республиканского отряда специального назначения «ЗУБР» МЧС Беларуси:
Дорога была дальняя, но мы очень спешили помочь нашим коллегам из Российской Федерации и по решению главы государства оказать помощь Республике Мьянма, пострадавшей от катастрофического землетрясения. В настоящее время прибыла первая команда из нашей республики. Планируется второй этап. Также в количестве 33 человек на двух единицах техники, два кинолога с двумя собаками и два доктора. Для нас сегодня главное – поскорее прийти на помощь людям. Если удастся, если мы сможем кому-то подарить второй шанс, мы будем очень рады. Поэтому условия как условия. Мы готовы для работы в любых условиях.
Уже развернут лагерь, обеспечивающий жизнедеятельность отряда. Белорусские спасатели выдвинулись к месту проведения поисковых работ.