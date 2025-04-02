Белорусские спасатели встретились с российскими коллегами в Мандалае

Игорь Зарембо, начальник республиканского отряда специального назначения «ЗУБР» МЧС Беларуси:

Дорога была дальняя, но мы очень спешили помочь нашим коллегам из Российской Федерации и по решению главы государства оказать помощь Республике Мьянма, пострадавшей от катастрофического землетрясения. В настоящее время прибыла первая команда из нашей республики. Планируется второй этап. Также в количестве 33 человек на двух единицах техники, два кинолога с двумя собаками и два доктора. Для нас сегодня главное – поскорее прийти на помощь людям. Если удастся, если мы сможем кому-то подарить второй шанс, мы будем очень рады. Поэтому условия как условия. Мы готовы для работы в любых условиях.

Уже развернут лагерь, обеспечивающий жизнедеятельность отряда. Белорусские спасатели выдвинулись к месту проведения поисковых работ.