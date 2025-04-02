Лукашенко: 2 апреля – знаковая дата для белорусов и россиян, ставшая символом подлинного братства

Равноправный союз на фундаменте истории, уважения и партнерства. День единения народов Беларуси и России отмечается 2 апреля. Председатель Высшего госсовета Союзного государства, Президент Беларуси Александр Лукашенко направил по этому случаю поздравление, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Глава государства обратил внимание, что дата 2 апреля – знаковая для белорусов и россиян, ставшая символом подлинного братства, скрепленного совместным историческим прошлым, культурной и духовной общностью, многочисленными родственными и семейными узами.
«Нас связывают многолетние традиции дружбы и взаимовыручки, вобравшие в себя величие общих побед, бремя тяжких испытаний, горечь неимоверных потерь и радость созидания. Сегодня мы вместе строим наше будущее, опираясь на взаимные доверие и поддержку. Реализация масштабных союзных программ, кооперация в сферах экономики, науки и технологий открывают для белорусско-российского партнерства новые, практически безграничные горизонты возможностей. Успехи в атомной энергетике, космических исследованиях, машиностроении и микроэлектронике стали важными ступенями на пути к достижению технологического суверенитета и импортонезависимости», – говорится в поздравлении.
Президент подчеркнул, что благополучие людей является приоритетом интеграционного проекта, а современная жизнь убедительно демонстрирует, что только сообща белорусы и россияне могут успешно противостоять вызовам времени.
Лукашенко поздравил Путина с Днём единения народов Беларуси и России