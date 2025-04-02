Лукашенко: 2 апреля – знаковая дата для белорусов и россиян, ставшая символом подлинного братства

Равноправный союз на фундаменте истории, уважения и партнерства. День единения народов Беларуси и России отмечается 2 апреля. Председатель Высшего госсовета Союзного государства, Президент Беларуси Александр Лукашенко направил по этому случаю поздравление, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Глава государства обратил внимание, что дата 2 апреля – знаковая для белорусов и россиян, ставшая символом подлинного братства, скрепленного совместным историческим прошлым, культурной и духовной общностью, многочисленными родственными и семейными узами.