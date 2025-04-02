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Пленный украинец рассказал, как ВСУ расстреливали заключенных при отступлении

02 апреля 2025 07:52
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По словам украинского военнопленного Юрия Неомержицкого, ВС Украины направляли на передовую заключенных, которых в случае попытки отступления расстреливали. Об этом пишет РИА Новости.

Пленный украинец рассказал, как ВСУ расстреливали заключенных при отступлении-1

Фото: Pinterest

Неомержицкий пояснил, что действовал принцип «Ни шагу назад». Он также отметил, что про данные факты ему стало известно от сослуживцев.

# Международная политика

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