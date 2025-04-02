Пленный украинец рассказал, как ВСУ расстреливали заключенных при отступлении

По словам украинского военнопленного Юрия Неомержицкого, ВС Украины направляли на передовую заключенных, которых в случае попытки отступления расстреливали. Об этом пишет РИА Новости.

Неомержицкий пояснил, что действовал принцип «Ни шагу назад». Он также отметил, что про данные факты ему стало известно от сослуживцев.