Новые документы для белорусов: что такое ID-карта и кому нужен биометрический паспорт?

Новости Беларуси. Внедрение ID-карт и биометрических паспортов и защита персональных данных пользователей – эти вопросы стали ключевыми 25 января на совещании во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Очевидно, что внедрение новых документов – толчок для развития электронных услуг. Но переход на новый формат – масштабный и сложный процесс не одного месяца.

Главу государства интересовали важные нюансы: как организационные, так и технические. И главное здесь – сможем ли мы полностью обеспечить защиту личных данных граждан. Ведь в последнее время белорусы все чаще сталкиваются со случаями кибератак и мошенничеством в онлайн-сфере. Кроме того, обсуждали и вопрос удобства использования новых документов. Это о возможности выбора: вероятно, кто-то по-прежнему предпочтет и старый формат. Тему продолжит Юлия Бешанова.

Высокие технологии идут на смену бумаге. Вот-вот белорусы начнут получать биометрические паспорта. Такой документ и время экономит, и возможностей добавляет. Например, электронная подпись откроет быстрый доступ к госуслугам. Теперь любые документы можно будет получить не выходя из дома. А юридическое значение они будут иметь точно такое же, как и те, что получены в госорганах при личном визите. Правительство предлагает начать цифровизацию в ближайшее время. Президент не против, но требует добиться максимальной безопасности личных данных белорусов.

Безопасность личной информации, заверяют в МВД, на особом контроле. Утечка данных невозможна. Из системы максимально исключен человеческий фактор. Иван Кубраков: «Система МВД готова уже к тому, чтобы осуществлять выдачу биометрических документов»

Подробнее: ID-карта полностью заменит привычную нам «синюю книжку» и будет обязательной для всех. По виду – обычная банковская карта, на которую нанесены персональные данные. На обратной стороне – QR-код и фото владельца. Если поездки в другие страны не планируете, это единственный нужный документ. Если путешествия ожидаются, то будет необходимо получить паспорт. Внешне он мало отличим от нынешнего. Главное в нем – микрочип с личными данными, например, цифровой снимок и отпечатки двух пальцев рук. И получение визы ускорит, и границу пересекать станет легче. Александр Лукашенко о биометрических паспортах: «Белорусы должны получить дополнительные возможности, а не проблемы»

И все же судорожно собирать документы для ID-карты не нужно. Введение новых документов не отменяет старые. Паспорта будут действительны до окончания срока. Переходить на цифровые рельсы будем постепенно – в 2021 году выдадут до 800 тысяч ID-карточек и 300 тысяч биометрических паспортов. К тому же Президент дал поручение продумать вопрос и о том, как действовать в случае, когда человек не хочет по личным причинам переходить на новый формат документов. Александр Лукашенко: «Внедрение биометрических документов послужит толчком для развития электронных услуг»