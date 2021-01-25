«Как жили вообще в 1920-е годы». В Минске открылся музей студенческих общежитий

Новости Беларуси. На проспекте Дзержинского, 87 открылся музей, посвященный истории студенческих общежитий, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Он разместился на территории современного кампуса и создавался силами сотрудников и самих студентов. Работу начали еще летом. Всего в небольшой комнате собрали более 300 экспонатов.

Они разбиты на тематические зоны. Есть тут история с архивными документами и фотографиями. Например, правила проживания в общежитии за 1926 год. Также уголок, посвященный наградам. Воссоздали даже интерьер студенческой комнаты 80-х. Чемодан тех времен долгое время хранился у одного из сотрудников студгородка, а сейчас стал одним из самых ярких экспонатов. Экскурсии для студентов тут планируют проводить с февраля.

Евгения Кашлей, заместитель начальника студгородка БГУ:

Здесь очень много разных экспозиций, и он показывает полностью историю развития общежитий. История создания студенческого городка начинается с 1974 года. А общежития первые, первые правила проживания – это вообще 1926 год, а первое общежитие построено в 1952 году. Вопрос возникает: а как? А где жили студенты? И очень хорошо нашей молодежи сейчас понять, как жили мама с папой, как жили вообще в 1920-е годы, когда университет только открылся. Не зря музей открыли к 100-летию университета нашего.