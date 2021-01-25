Александр Лукашенко: «Внедрение биометрических документов послужит толчком для развития электронных услуг»

Новости Беларуси. Внедрение биометрических документов, подготовка необходимой базы и защита персональных данных. Эти вопросы стали ключевыми 25 января на совещании во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Тему ID-карт и биометрических паспортов разбирали в деталях. Очевидно, что внедрение новых документов – толчок для развития электронных услуг. Но переход на новый формат – масштабный и сложный процесс не одного месяца.

Главу государства интересовали важные нюансы – как организационные, так и технические. И главное здесь – сможем ли мы полностью обеспечить защиту личных данных граждан? Ведь в последнее время белорусы все чаще сталкиваются со случаями кибератак и мошенничеством в онлайн-сфере. Кроме того, обсуждали вопрос удобства использования новых документов. Это, к слову, о возможности выбора: вероятно, кто-то по-прежнему предпочтет старый формат. Все вопросы предстоит тщательно отработать специалистам.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Как мне докладывают, внедрение биометрических документов послужит толчком для развития электронных услуг, сократит время на совершенствование ряда процедур, повысит защищенность от подделок. То, что мы толкаем развитие электронных услуг – хорошо. То, что это повысит защищенность от подделок, глубоко сомневаюсь, исходя из последних событий. Поэтому я и решил, в силу определенных причин, рассмотреть в более широком кругу с заинтересованными разработчиками проект Указа, который бы регулировал порядок в освоении биометрических документов.

Есть большие сомнения. И не только у меня, но и у людей. Вы помните, на том этапе, как мы только начали об этом говорить, и общественные организации, и отдельные люди выступили категорически против этого. Мне пришлось взять какой-то тайм-аут для того, чтобы мы серьезно поработали над этим вопросом. Еще раз повторяю. Сегодня вы пришли к выводу, что все готово. Сейчас посмотрим, что у вас готово и насколько народ будет защищен от подделок.

Напомним, что ID-карта – это внутренний документ, удостоверяющий личность. Пластиковая карта с интегральной микросхемой будет содержать фото, личные данные, дату рождения, идентификационный номер, подпись.