Александр Лукашенко: «Внедрение биометрических документов послужит толчком для развития электронных услуг»
Новости Беларуси. Внедрение биометрических документов, подготовка необходимой базы и защита персональных данных. Эти вопросы стали ключевыми 25 января на совещании во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Тему ID-карт и биометрических паспортов разбирали в деталях.
Очевидно, что внедрение новых документов – толчок для развития электронных услуг. Но переход на новый формат – масштабный и сложный процесс не одного месяца.
Главу государства интересовали важные нюансы – как организационные, так и технические. И главное здесь – сможем ли мы полностью обеспечить защиту личных данных граждан? Ведь в последнее время белорусы все чаще сталкиваются со случаями кибератак и мошенничеством в онлайн-сфере.
Кроме того, обсуждали вопрос удобства использования новых документов. Это, к слову, о возможности выбора: вероятно, кто-то по-прежнему предпочтет старый формат. Все вопросы предстоит тщательно отработать специалистам.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Как мне докладывают, внедрение биометрических документов послужит толчком для развития электронных услуг, сократит время на совершенствование ряда процедур, повысит защищенность от подделок. То, что мы толкаем развитие электронных услуг – хорошо. То, что это повысит защищенность от подделок, глубоко сомневаюсь, исходя из последних событий.
Поэтому я и решил, в силу определенных причин, рассмотреть в более широком кругу с заинтересованными разработчиками проект Указа, который бы регулировал порядок в освоении биометрических документов.
Есть большие сомнения. И не только у меня, но и у людей. Вы помните, на том этапе, как мы только начали об этом говорить, и общественные организации, и отдельные люди выступили категорически против этого. Мне пришлось взять какой-то тайм-аут для того, чтобы мы серьезно поработали над этим вопросом.
Еще раз повторяю. Сегодня вы пришли к выводу, что все готово. Сейчас посмотрим, что у вас готово и насколько народ будет защищен от подделок.
Напомним, что ID-карта – это внутренний документ, удостоверяющий личность. Пластиковая карта с интегральной микросхемой будет содержать фото, личные данные, дату рождения, идентификационный номер, подпись.
А вот биометрический паспорт понадобится лишь для выезда за границу. В документ «вшиты» биометрические данные (в том числе и отпечатки пальцев) – это позволит облегчить прохождение границы и получение виз. При этом паспорта всех граждан Беларуси ныне действующего образца будут оставаться действительными до окончания срока их действия.