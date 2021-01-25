Александр Лукашенко о биометрических паспортах: «Белорусы должны получить дополнительные возможности, а не проблемы»
Новости Беларуси. ID-карты и биометрические паспорта. Внедрение таких документов и защита персональных данных пользователей – эти вопросы стали ключевыми 25 января на совещании во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Очевидно, что внедрение новых документов – толчок для развития электронных услуг. Но переход на новый формат – масштабный и сложный процесс не одного месяца.
Главу государства интересовали важные организационные и технические нюансы. И главное здесь – сможем ли мы полностью обеспечить защиту личных данных граждан. Ведь в последнее время белорусы все чаще сталкиваются со случаями кибератак и мошенничеством в онлайн-сфере.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мне важно услышать, что все организационные, технические нюансы учтены. Не создадим ли мы препятствий для реализации гражданами своих прав, обеспечим ли защиту их персональных данных. Это меня больше всего настораживает, потому что на данном этапе даже двойки вам нельзя поставить по защите персональных данных. Не получится, что мы нахомутаем еще одну проблему, по-народному говоря?
Александр Лукашенко:
Внедрение биометрических документов послужит толчком для развития электронных услуг, сократит время на совершенствование ряда процедур, повысит защищенность от подделок. То, что мы толкаем развитие электронных услуг – хорошо.
Предполагается, что данное новшество затронет абсолютно всех. Но при этом белорусы должны получить дополнительные возможности, а не проблемы. Нельзя упускать из вида трудности, с которыми могут столкнуться люди, организации при получении новых документов и их последующем использовании.
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