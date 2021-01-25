Александр Лукашенко о биометрических паспортах: «Белорусы должны получить дополнительные возможности, а не проблемы»

Новости Беларуси. ID-карты и биометрические паспорта. Внедрение таких документов и защита персональных данных пользователей – эти вопросы стали ключевыми 25 января на совещании во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Очевидно, что внедрение новых документов – толчок для развития электронных услуг. Но переход на новый формат – масштабный и сложный процесс не одного месяца.

Главу государства интересовали важные организационные и технические нюансы. И главное здесь – сможем ли мы полностью обеспечить защиту личных данных граждан. Ведь в последнее время белорусы все чаще сталкиваются со случаями кибератак и мошенничеством в онлайн-сфере.