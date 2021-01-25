Иван Кубраков: «Система МВД готова уже к тому, чтобы осуществлять выдачу биометрических документов»
Новости Беларуси. Внедрение биометрических документов, подготовка необходимой базы и защита персональных данных. Эти вопросы стали ключевыми 25 января на совещании во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Тему ID-карт и биометрических паспортов разбирали в деталях. Очевидно, что внедрение новых документов – толчок для развития электронных услуг. Но переход на новый формат – масштабный и сложный процесс не одного месяца.
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Главу государства интересовали важные нюансы, как организационные, так и технические. И главное здесь – сможем ли мы полностью обеспечить защиту личных данных граждан? Ведь в последнее время белорусы все чаще сталкиваются со случаями кибератак и мошенничеством в онлайн-сфере.
Кроме того, обсуждали вопрос удобства использования новых документов. Это, к слову, о возможности выбора: вероятно, кто-то по-прежнему предпочтет старый формат. Все вопросы предстоит тщательно отработать специалистам.
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После совещания с журналистами пообщались его участники. Так, известно, что Президент в целом одобрил введение в стране биометрических документов. Но некоторые моменты поручено дополнительно проанализировать и доработать.
Что касается даты, с которой начнут выдавать такие документы, то она пока не определена. Время будет предложено главе государства в проекте указа после уточнения всех нюансов.
Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:
Система Министерства внутренних дел готова уже к тому, чтобы осуществлять выдачу биометрических документов. Однако Президентом были поставлены дополнительные вопросы, которые необходимо проработать. Это и защита персональных данных – вопрос номер один на сегодня. На достаточно высоком уровне находится защита персональных данных по тем биометрическим документам, которые планируется ввести в действие.
Что касается сроков введения, они будут определены дополнительно с учетом объема и после проведения согласительного совещания со всеми заинтересованными госорганами. Дополнительно в указе будет прописана дата выдачи биометрических документов.