Иван Кубраков: «Система МВД готова уже к тому, чтобы осуществлять выдачу биометрических документов»

Новости Беларуси. Внедрение биометрических документов, подготовка необходимой базы и защита персональных данных. Эти вопросы стали ключевыми 25 января на совещании во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Тему ID-карт и биометрических паспортов разбирали в деталях. Очевидно, что внедрение новых документов – толчок для развития электронных услуг. Но переход на новый формат – масштабный и сложный процесс не одного месяца. Александр Лукашенко: «Внедрение биометрических документов послужит толчком для развития электронных услуг»

Главу государства интересовали важные нюансы, как организационные, так и технические. И главное здесь – сможем ли мы полностью обеспечить защиту личных данных граждан? Ведь в последнее время белорусы все чаще сталкиваются со случаями кибератак и мошенничеством в онлайн-сфере. Кроме того, обсуждали вопрос удобства использования новых документов. Это, к слову, о возможности выбора: вероятно, кто-то по-прежнему предпочтет старый формат. Все вопросы предстоит тщательно отработать специалистам. Константин Шульган о внедрении биометрических документов: «Глава государства поставил вопрос удобства для населения»

После совещания с журналистами пообщались его участники. Так, известно, что Президент в целом одобрил введение в стране биометрических документов. Но некоторые моменты поручено дополнительно проанализировать и доработать. Что касается даты, с которой начнут выдавать такие документы, то она пока не определена. Время будет предложено главе государства в проекте указа после уточнения всех нюансов.