Новые блюда каждую четверть. Директор комбината школьного питания о подготовке к новому учебному году

Чтобы как в первый раз не только в первый класс! Все учреждения образования встретят учеников обновленными, преобразившимися. В расширение материально-технической базы Минска вложено более 100 миллионов рублей. Появились новые классы, расширилось профильное обучение. Колледжи готовы предоставить более взрослый подход к получению знаний. Школьные столовые встретят ребят новыми блюдами, речь не об одном десятке пунктов меню, но и учеников будут встречать по одежке. Вступает в силу новый дресс-код с обязательным элементом, рассказали в программе «Большой город» на СТВ. Екатерина Забенько, СТВ:

Столовая. Наверное, сбылась детская мечта – в меню школьников появятся гамбургеры, пельмени, картофельная бабка. Это так по-человечески, потому что дети сейчас имеют возможность за пределами школы пробовать абсолютно все, любые гастрономические изыски. Поэтому, конечно же, в рамках школы хотелось бы тоже предлагать им, то, что они любят. Речь о сотнях или десятках новых блюд. Расскажите, пожалуйста, подробнее, что поменяется из основных.

Надежда Лукашевич, директор комбината школьного питания Минска:

Конечно же, это будут новинки, но и наши любимые классические блюда, которые нравились детям. Мы в прошлом году с удовольствием поучаствовали в пилоте по апробации новых подходов по организации. 23 школы участвовали. В Минске это пять учреждений образования. И, конечно же, все те наработки, которые мы увидели, услышали, придумали, мы все это будем дальше внедрять в школьное питание. И это такие блюда, которые никогда раньше в школьном питании не участвовали. Наше меню будет обновляться по-прежнему раз в новую четверть, учитывая сезонность. Мы думаем, что будем больше проводить работ с детьми и родителями, проводить анкетирование. Екатерина Забенько:

Какой-то из опросов уже показал, что 97 % родителей, учеников и педагогов поддержали новое меню по итогам пилотного проекта, который прошел. Надежда Лукашевич:

По итогам пилотного проекта у нас не было ни одного отрицательного отзыва. Все очень понравилось. Поэтому дальше будем работать в таком же направлении. Екатерина Забенько:

Меньше отходов, больше успеваемость учеников, конечно же, если они покушали то, что им предложили, наверняка у них больше энергии. Надежда Лукашевич:

Конечно, это хорошее настроение, активность, положительные отзывы, все это играет очень большую роль.