Новые блюда каждую четверть. Директор комбината школьного питания о подготовке к новому учебному году
Чтобы как в первый раз не только в первый класс! Все учреждения образования встретят учеников обновленными, преобразившимися. В расширение материально-технической базы Минска вложено более 100 миллионов рублей. Появились новые классы, расширилось профильное обучение. Колледжи готовы предоставить более взрослый подход к получению знаний. Школьные столовые встретят ребят новыми блюдами, речь не об одном десятке пунктов меню, но и учеников будут встречать по одежке. Вступает в силу новый дресс-код с обязательным элементом, рассказали в программе «Большой город» на СТВ.
Екатерина Забенько, СТВ:
Столовая. Наверное, сбылась детская мечта – в меню школьников появятся гамбургеры, пельмени, картофельная бабка. Это так по-человечески, потому что дети сейчас имеют возможность за пределами школы пробовать абсолютно все, любые гастрономические изыски. Поэтому, конечно же, в рамках школы хотелось бы тоже предлагать им, то, что они любят. Речь о сотнях или десятках новых блюд. Расскажите, пожалуйста, подробнее, что поменяется из основных.
Надежда Лукашевич, директор комбината школьного питания Минска:
Конечно же, это будут новинки, но и наши любимые классические блюда, которые нравились детям. Мы в прошлом году с удовольствием поучаствовали в пилоте по апробации новых подходов по организации. 23 школы участвовали. В Минске это пять учреждений образования. И, конечно же, все те наработки, которые мы увидели, услышали, придумали, мы все это будем дальше внедрять в школьное питание. И это такие блюда, которые никогда раньше в школьном питании не участвовали. Наше меню будет обновляться по-прежнему раз в новую четверть, учитывая сезонность. Мы думаем, что будем больше проводить работ с детьми и родителями, проводить анкетирование.
Екатерина Забенько:
Какой-то из опросов уже показал, что 97 % родителей, учеников и педагогов поддержали новое меню по итогам пилотного проекта, который прошел.
Надежда Лукашевич:
По итогам пилотного проекта у нас не было ни одного отрицательного отзыва. Все очень понравилось. Поэтому дальше будем работать в таком же направлении.
Екатерина Забенько:
Меньше отходов, больше успеваемость учеников, конечно же, если они покушали то, что им предложили, наверняка у них больше энергии.
Надежда Лукашевич:
Конечно, это хорошее настроение, активность, положительные отзывы, все это играет очень большую роль.
Андрей Стригельский, председатель комитета по образованию Мингорисполкома:
Для этого и серьезная работа потребовалась по оснащению пищеблоков современным оборудованием. Я вот цифру приведу. Благодаря такому вниманию со стороны руководства города вопросам школьного питания мы в этом году практически 800 единиц нового торгово-технологического и холодильного оборудования поставили на наши школьные пищеблоки. Это современное оборудование, которое позволит, во-первых, упростить работу школьных поваров, автоматизировать многие процессы, а самое главное, соблюдать технологические регламенты, требования по приготовлению школьного питания.
Екатерина Забенько:
В рецептуре участвуют ученые Академии наук. Вот откуда такое внимание и какие мы ждем результаты?
Надежда Лукашевич:
Наш научно-практический центр по продовольствию разработал ряд продуктов с маркировкой для детского и школьного питания. Мы с удовольствием будем включать эти продукты и в меню, и в ассортимент наших школьных буфетов, потому что если продукт имеет такую маркировку, то это значит, что при производстве этого продукта было особое внимание уделено и процессу приготовления, и качеству сырья, и всем остальным требованиям.
Екатерина Забенько:
Как важно накормить ребенка. Мы с вами обсуждали, что даже на уровне регионального сотрудничества эти темы обсуждаются. Вы направляетесь в командировку в Россию, чтобы говорить о детском питании с коллегами.
Надежда Лукашевич:
Конечно. Мы с удовольствием изучаем российский опыт. Мы были в командировке в прошлом году. В этом году опять посетим российские города, потому что очень интересные подходы у наших соседей, и мы с удовольствием этот опыт применим в наших школах.
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