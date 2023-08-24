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Полёт на воздушном шаре, аттракционы, ярмарки и не только – Копыль отпразднует День города

24 августа 2023 13:55
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Новости Беларуси. Копыль готовится ярко отметить День города. Одному из древнейших населенных пунктов Беларуси исполняется 1017 лет, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Копыльский край известен богатой историей и культурными традициями. Это колыбель многих белорусских писателей и художников. А также единственный район Минской области, в котором насчитывается более 40 историко-культурных ценностей.

Полёт на воздушном шаре, аттракционы, ярмарки и не только – Копыль отпразднует День города-1

Предстоящий день рождения города – хороший повод, чтобы познакомиться с этим удивительным краем. Гостей здесь ждут в субботу, 26 августа. Начнутся празднования с радиоконцерта на площади Ленина. А после по улицам масштабным шествием пройдут работники местных предприятий. В течение всего дня будут работать игровые площадки, ярмарки, аттракционы. Можно будет увидеть город и с высоты, совершив полет на воздушном шаре.

Полёт на воздушном шаре, аттракционы, ярмарки и не только – Копыль отпразднует День города-4

Анастасия Грицкевич, директор Копыльского районного центра культуры:
Наш город к каждому празднику подготавливается. Очень много было сделано ко Дню письменности. Благоустройство, порядок наводим. Будет открытие к этому Дню города автостоянки. Мы подготовили конкурс среди сельхозпредприятий на лучшую скульптуру из картошки.

Полёт на воздушном шаре, аттракционы, ярмарки и не только – Копыль отпразднует День города-7

Вечером жителей и гостей Копыля ждет большой праздничный концерт. На сцену выйдут как местные артисты, так и ансамбль «Песняры». А финальным аккордом яркого дня станут дискотека и фейерверк.

# Праздничные даты # общество # Анастасия Грицкевич # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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