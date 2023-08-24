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В Минской области проходит акция «Соберём детей в школу». Как помочь нуждающимся?

24 августа 2023 13:59
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Новости Беларуси. Многочисленные благотворительные акции в преддверии нового учебного года проводят в Минской области, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Организовал марафон добрых дел и Красный Крест. До середины сентября волонтеры будут собирать школьные товары для воспитанников детских домов, ребят из малообеспеченных и многодетных семей. Рюкзаки уже собрали для трех сотен школьников. Внести свой вклад может каждый.

Много ли добрых сердец в Смолевичском районе – узнавала Влада Родовская.

В Минской области проходит акция «Соберём детей в школу». Как помочь нуждающимся?-1

Влада Родовская, корреспондент:
Тетради, ручки и карандаши канцелярские товары можно выбрать на свой вкус. А передать волонтерам. Они работают организованно и принимают принадлежности в специальных пунктах.

В Минской области проходит акция «Соберём детей в школу». Как помочь нуждающимся?-4

В крупнейшем Смолевичском торговом центре сегодня работают волонтеры Красного Креста. В руках информационные листовки, где расписаны варианты помощи. Все наглядно и просто. Здесь главное – желание. Среди активистов Мария Катвицкая. Она сама еще школьница. Поэтому знает, что необходимо положить в портфель в обязательном порядке.

В Минской области проходит акция «Соберём детей в школу». Как помочь нуждающимся?-7

Мария Катвицкая, волонтер Смолевичской районной организации Белорусского общества Красного Креста:
Это очень важное дело, мы приносим добро детям и взрослым, помогаем людям и приносим им счастье и улыбки.

Подробности в видео.

# Благотворительная акция # общество # Влада Родовская # Новости Витебска и Витебской области # Фотофакт

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