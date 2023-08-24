В Минской области проходит акция «Соберём детей в школу». Как помочь нуждающимся?

Новости Беларуси. Многочисленные благотворительные акции в преддверии нового учебного года проводят в Минской области, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Организовал марафон добрых дел и Красный Крест. До середины сентября волонтеры будут собирать школьные товары для воспитанников детских домов, ребят из малообеспеченных и многодетных семей. Рюкзаки уже собрали для трех сотен школьников. Внести свой вклад может каждый. Много ли добрых сердец в Смолевичском районе – узнавала Влада Родовская.

Влада Родовская, корреспондент:

Тетради, ручки и карандаши – канцелярские товары можно выбрать на свой вкус. А передать волонтерам. Они работают организованно и принимают принадлежности в специальных пунктах.

В крупнейшем Смолевичском торговом центре сегодня работают волонтеры Красного Креста. В руках информационные листовки, где расписаны варианты помощи. Все наглядно и просто. Здесь главное – желание. Среди активистов Мария Катвицкая. Она сама еще школьница. Поэтому знает, что необходимо положить в портфель в обязательном порядке.