Навыки самообороны и обезвреживания злоумышленников. «Курс молодого бойца» провели для студентов БГУ

Новости Беларуси. Улучшить навыки самообороны и научиться обезвреживать злоумышленников. Такая возможность была у участников «Курса молодого бойца», который организовали для студентов БГУ, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В течение трех дней подготовку в спорткомплексе воинской части проходили активисты организации охраны правопорядка. Это восемь самых подготовленных и мотивированных ребят. Их ждали как теоретические занятия, так и практика: отработка приемов защиты, использование спецсредств. Молодежи показывали, как правильно обезвреживать противника и в каких случаях допустимо применение силы.

Анастасия Петрова, студентка БГУ:

За эти три дня на самом деле море впечатлений, особенно для меня как для девчонки, для меня все это впервые. Самые яркие впечатления – это рукопашный бой, уроки самообороны. У нас были занятия, где нам подробно рассказывали про законодательство, о наших правах, об этике общения с задержанными.

Иван Шашков, студент БГУ:

Отрабатывали задержание фигурантов, подозреваемых, досмотр, отрабатывали в том числе надевание наручников, физическую подготовку. Участники курса отмечают: хотелось бы провести больше дней, тренируясь и изучая новые приемы. Подобные занятия помогают студентам повысить уровень физподготовки, усовершенствовать знания в законодательной сфере.

Алексей Пикус, секретарь БРСМ БГУ:

Поскольку это пилотный запуск проекта, мы решили отправить самых лучших наших ребят с целью повышения их навыков, чтобы они в будущем могли передавать эти навыки своим коллегам по дружине, соответственно, другие ребята могли быть более заинтересованы в дальнейшем развитии своих навыков и, возможно, посещении воинской части 3214.