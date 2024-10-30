В Минтруда прокомментировали новации указа о соцподдержке

Человек неизменно остается в центре внимания государственной политики. А дети и пожилые белорусы – в особом фокусе. Новации указа о социальной поддержке, подписанного главой государства накануне, прокомментировали в Министерстве труда, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Согласно документу, сроки подачи заявления о назначении пенсии оптимизируются. Его можно будет предоставить как за месяц до выхода на заслуженный отдых, так и в течение месяца после. Изменится и порядок определения заработка для исчисления пенсии. Одна из ключевых новаций – отмена ограничения на размер пенсии гражданам, которые, несмотря на преклонный возраст, продолжают трудиться.

Гоморова Елена, начальник главного пенсионного управления Министерства труда и социальной защиты населения Беларуси:

Сегодня работающий пенсионер получает и заработную плату, и пенсии. Вместе с тем установлено ограничение по выплате пенсии работающим пенсионерам, которые имеют индивидуальный коэффициент заработка свыше 1,3. Им не выплачивается часть пенсии, исчисленная из этого коэффициента.

С принятием указа эти ограничения снимаются. Данная мера будет действовать с 1 января 2025 года. Она касается порядка 110 тысяч пенсионеров. Данная мера будет хорошим стимулом для продолжения работы наших пенсионеров.