В Беларуси назван перечень документов и справок, срок действия которых продлевается на 3 месяца

Новости Беларуси. Правительство определило список документов и справок, срок действия которых продлевается на 3 месяца, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По заявлениям граждан в него вошли 202 процедуры.

Среди них выдача и обмен паспорта, водительского удостоверения, различных справок: медицинских, о состоянии на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, о назначении пособий и так далее. 167 процедур предусмотрено для компаний и индивидуальных предпринимателей.

Входящие в эти списки справки и документы останутся действительны еще на 3 месяца, если срок их действия истекает с 30 апреля по 31 июля 2020 года. В то же время, несмотря на продление срока действия, за выдачей можно обратиться и в обычном порядке.