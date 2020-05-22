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В Беларуси назван перечень документов и справок, срок действия которых продлевается на 3 месяца

22 мая 2020 15:29
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Новости Беларуси. Правительство определило список документов и справок, срок действия которых продлевается на 3 месяца, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По заявлениям граждан в него вошли 202 процедуры.

В Беларуси назван перечень документов и справок, срок действия которых продлевается на 3 месяца-1

Среди них выдача и обмен паспорта, водительского удостоверения, различных справок: медицинских, о состоянии на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, о назначении пособий и так далее. 167 процедур предусмотрено для компаний и индивидуальных предпринимателей.

В Беларуси назван перечень документов и справок, срок действия которых продлевается на 3 месяца-4

Входящие в эти списки справки и документы останутся действительны еще на 3 месяца, если срок их действия истекает с 30 апреля по 31 июля 2020 года. В то же время, несмотря на продление срока действия, за выдачей можно обратиться и в обычном порядке.

О других новостях экономики за 22 мая читайте здесь.

# Документы # общество # Сергей Савицкий # Фотофакт

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