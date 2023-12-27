Новогодний бал для молодёжи с участием Президента Беларуси собрал самых талантливых. Посмотрите, как это было

Мерцание огней, волнующие звуки музыки и шелест бальных платьев. В величественных залах Дворца Независимости 27 декабря царила особая, праздничная атмосфера. Новогодний бал для молодежи собрал самых ярких, талантливых и целеустремленных, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Участниками традиционного мероприятия стали более 300 человек со всей страны. Это одаренные молодые люди, которые проявили себя в учебе, научных и творческих конкурсах, проектах, общественной и спортивной жизни. Подробностями праздника поделилась Виктория Ходосок.

Этой красивой традиции вот уже 6 лет. В преддверии Нового года Зал торжественных церемоний Дворца Независимости на один вечер превращается в просторный танцевальный зал, в котором можно исполнить мазурку, закружиться в вальсе, зажечь в ритме буги-вуги и показать свои навыки, станцевав полонез, который, собственно, и открыл классическую программу сегодняшнего новогоднего бала.

Галантные кавалеры и прекрасные дамы. Участниками новогоднего бала стали более 330 человек. Для них входной билет на праздничное мероприятие – одаренность и талант, красота и сноровка, а еще инициативность и активность. Но и это неполный комплект. Уметь танцевать – обязательно! Около двух месяцев шли репетиции. Наверняка еще дольше выбирали наряды. Хотя яркие впечатления обеспечивает не только дресс-код, но, согласитесь, и живописная обстановка, которую еще до танцев каждый из участников запечатлевает на фото. Лукашенко – молодежи: у нас есть красивые девушки, мужики подтянутся – будем проводить свой Венский бал.

Максим Будницкий:

Настроение вообще замечательное на самом деле. Готовились мы тоже достаточно долго, около двух месяцев. Волнительное настроение больше из-за того, что мы приехали, мы видим главный пример для всех граждан Республики Беларусь – Александра Григорьевича. Он будет у нас рядышком, больше из-за этого.

Какой танец был самым сложным? Данила Романюк:

Самым сложным был танец мазурка, потому что необычные движения. Нужно попадать в такт, и мы танцуем в нескольких кругах, из-за чего можем иногда сбиваться. Однако есть возможность подглядывать за соседями.

Вячеслав Сабанский:

Подготовка к празднику началась задолго до самого мероприятия. Мы довольно активно участвовали в репетициях на базе Белорусского государственного института культуры. У нас был очень широкий спектр преподавателей. Нам рассказали все: начиная от азов и заканчивая уже отдельными фишками отдельных танцев. В том числе мы были вынуждены заниматься сами, потому что понимали, что мероприятие ответственное, и просто так, без репетиций, подготовки, мы не сможем выступить достойно.

Виктория Ходосок, политический обозреватель:

О главных событиях к этому часу. «Вы смотрите новости», – могла бы сказать она. Но сегодня по другую сторону экрана моя коллега, наша ведущая Анастасия Лавринчук. Настя, признавайся: легче вести прямой эфир или танцевать? Анастасия Лавринчук, ведущая СТВ:

Скажу честно, приятнее, конечно, танцевать, чувствовать себя в такой новогодней сказке, но с профессиональной точки зрения я скажу, что вести эфир. Это более ответственно и значимо для меня.

– Как готовилась, что было сложного, какой танец, может быть, не получался?

– Подготовка была масштабная, она длилась почти два месяца. Еженедельно все участники оттачивали свое танцевальное мастерство. Лично мне сложнее всего далась мазурка. Она очень активная, все эти повороты, присяды. Мне было сложно, но скажу честно, сейчас я готова на все 100 %. И уверена, что каждое танцевальное па у меня получится на все 100 %.

Молодые, красивые и талантливые. Ими гордятся не только родные и близкие, ими гордится вся страна. И их сегодняшнее волнение вполне оправдано. Ведь такой шанс – стать участником новогоднего бала во Дворце – выпадает не каждый день и не для всех. Потому за кадром звучат чистосердечные: ночь накануне была бессонной.

Диана Дегтяренко:

Очень волнительно было. Как-то даже сложно спать. И то, как относишься к этому, наверное, как к самому главному подарку на Новый год, который можно было получить! Александр Лукашенко не только тепло приветствует участников бала и напутствует молодое поколение, но и сам выходит на импровизированный паркет. Лукашенко – участникам новогоднего бала: «Здесь нет случайных людей. Вы лучшие!» Подробности.