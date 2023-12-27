Премий и грантов Мингорисполкома удостоены около 100 лучших педагогов столицы

Новости Беларуси. В столице наградили победителей городского конкурса среди педагогов. Премий и грантов Мингорисполкома удостоены порядка сотни лучших представителей профессии нашего города, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Это педагоги учреждений дошкольного, общего среднего и специального образования. Всего в конкурсе приняли участие свыше 300 учителей.

На суд жюри они представили свои инновационные проекты, направленные на развитие у школьников экологической грамотности, духовно-нравственного и патриотического воспитания. 50 лучших инициатив будут реализованы в ближайшие годы. Некоторые из проектов уже введены в образовательный процесс.

Эллада Власенко, директор гимназии № 15:

В этом конкурсе я принимаю участие уже не первый раз, на моем счету пять грантов. В этом году я защитила опыт по воспитательному направлению. В опыт входят все ключевые направления работы в учреждении образования – это работа с учащимися, педагогами, законными представителями.

Андрей Стригельский, председатель комитета по образованию Мингорисполкома:

В системе профессионального образования в этом году замечательный проект, который позволил нам внедрить в профессиональную подготовку новую специальность «флористический дизайн» – это разработки наших педагогов. Это разработка и учебно-программной документации, и учебных пособий. Это колледж декоративно-прикладного искусства имени Кедышко. Набор мы планируем осуществлять в 2024 году.