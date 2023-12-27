Иностранец нашёл счастье в Синеокой! Как гражданин Сербии восстанавливает храмы в белорусской глубинке?

Приехать в Синеокую один раз и остаться на всю жизнь. В Копыле живет серб, который безмерно любит нашу страну и помогает восстанавливать храмы, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Милодин Лучич поселился в Беларуси более 25 лет назад. И сегодня не представляет свою жизнь в другом месте. Как иностранец нашел счастье и любимое дело в белорусской глубинке – в сюжете Марии Царикевич.

Историческое место Копыльского района. Храму Покрова Пресвятой Богородицы в деревне Потейки уже более двух сотен лет. А за последние два месяца здание заметно преобразилось. И в этом большая заслуга Милодина Лучича. Восстановление святынь – дело, которому серб, проживший в Беларуси больше четверти века, отдает немало сил. Судьба сложилась так, что в 26 лет Милодин потерял отца и мать. Тогда покинул родной дом в Сербии. Успел пожить и поработать в Австрии, Германии, Швейцарии. А после познакомился с будущей женой-белоруской. Пожив в России, пара переехала на малую родину Татьяны в Копыль.

Милодин Лучич:

Я поехал сначала на три месяца в Москву поработать, так получилось, что с супругой познакомились. Стали жить вместе. В Беларуси нравится, народ добродушный, мне нравится этот район, потому что он похож на район, где я родился, на родине.

Восстановлением храмов Милодин занимается около 10 лет. Как строитель знает, с чего начать. Финансовую поддержку в Потейках оказывает местное хозяйство. Впереди еще большой пласт работы: восстановить купола, оформить помещение новыми иконами.