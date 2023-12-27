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Иностранец нашёл счастье в Синеокой! Как гражданин Сербии восстанавливает храмы в белорусской глубинке?

27 декабря 2023 17:45
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Приехать в Синеокую один раз и остаться на всю жизнь. В Копыле живет серб, который безмерно любит нашу страну и помогает восстанавливать храмы, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Милодин Лучич поселился в Беларуси более 25 лет назад. И сегодня не представляет свою жизнь в другом месте.

Как иностранец нашел счастье и любимое дело в белорусской глубинке – в сюжете Марии Царикевич.

Иностранец нашёл счастье в Синеокой! Как гражданин Сербии восстанавливает храмы в белорусской глубинке?-1

Историческое место Копыльского района. Храму Покрова Пресвятой Богородицы в деревне Потейки уже более двух сотен лет. А за последние два месяца здание заметно преобразилось. И в этом большая заслуга Милодина Лучича. Восстановление святынь – дело, которому серб, проживший в Беларуси больше четверти века, отдает немало сил. Судьба сложилась так, что в 26 лет Милодин потерял отца и мать. Тогда покинул родной дом в Сербии. Успел пожить и поработать в Австрии, Германии, Швейцарии. А после познакомился с будущей женой-белоруской. Пожив в России, пара переехала на малую родину Татьяны в Копыль.

Иностранец нашёл счастье в Синеокой! Как гражданин Сербии восстанавливает храмы в белорусской глубинке?-4

Милодин Лучич:
Я поехал сначала на три месяца в Москву поработать, так получилось, что с супругой познакомились. Стали жить вместе. В Беларуси нравится, народ добродушный, мне нравится этот район, потому что он похож на район, где я родился, на родине.

Иностранец нашёл счастье в Синеокой! Как гражданин Сербии восстанавливает храмы в белорусской глубинке?-7

Восстановлением храмов Милодин занимается около 10 лет. Как строитель знает, с чего начать. Финансовую поддержку в Потейках оказывает местное хозяйство. Впереди еще большой пласт работы: восстановить купола, оформить помещение новыми иконами.

Иностранец нашёл счастье в Синеокой! Как гражданин Сербии восстанавливает храмы в белорусской глубинке?-10

Милодин Лучич:
Царские ворота, Престол – это все заказывалось. Остальное все я делал. Стены сейчас будем обшивать, потом крышу делать, купола. Эта работа – только начало. Осталось только три стены сделать, и внутри все фактически готово.

Подробности в видео.

# Иностранцы в Беларуси # общество # Мария Царикевич # Новости Минска и Минской области

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