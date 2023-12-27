Активисты БРСМ поздравили детей-сирот в рамках марафона «Наши дети» в Минске

Теплые поздравления в преддверии Нового года. Благотворительный марафон «Наши дети» объединяет все больше ребят и неравнодушных белорусов, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Так, в Минске детей-сирот поздравила работающая молодежь.

На праздник пригласили мальчиков и девочек, которые живут в домах семейного типа. Для них организовали экскурсию по музею кукол. А после устроили новогоднее шоу с участием Деда Мороза и Снегурочки. Не обошлось без подарков. Их для детей подготовили в том числе молодые сотрудники Мингорисполкома.

Илона Илларионова, заместитель секретаря первичной организации БРСМ Мингорисполкома: В преддверии Нового года и наших замечательных рождественских праздников нельзя никого оставить в стороне, особенно наших детей. Об этом всегда говорит и глава нашего государства, и наш председатель Мингорисполкома Владимир Евгеньевич Кухарев. Поэтому, конечно же, мы присоединились. Еще предстоит ряд больших мероприятий и в Белорусском государственном цирке с участием нашего председателя Владимира Евгеньевича Кухарева, поэтому каждый день наполнен какими-то событиями, как локального характера в районах нашего города, так и большими общегородскими.

Константин Андрусевич, второй секретарь Минского городского комитета БРСМ:

Мы подготовили небольшие подарки для наших детей, которые собраны силами наших волонтеров, активистов организации, в том числе молодые сотрудники Мингорисполкома свои презенты будут представлять нашим ребятам.

БРСМ ежегодно подключается к поздравлениям и проводит для детей немало праздничных шоу, чтобы подарить каждому ребенку настоящее чудо на Рождество.