Лукашенко – участникам новогоднего бала: «Здесь нет случайных людей. Вы лучшие!»

Мерцание огней, волнующие звуки музыки и шелест бальных платьев. В величественных залах Дворца Независимости 27 декабря царила особая, праздничная атмосфера. Новогодний бал для молодежи собрал самых ярких, талантливых и целеустремленных, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко не только тепло приветствует участников бала и напутствует молодое поколение.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Буквально несколько часов назад в кабинетах и залах этого здания решались важные вопросы политики, экономики, безопасности. Сейчас здесь царит атмосфера музыки и танца. Атмосфера молодости. Важно, что все это происходит один раз в год и только для вас. И видя удивительно красивых, счастливых молодых людей, застенчивых, скованных (ну, я думаю, расслабитесь), я с благодарностью думаю о ваших родителях, учителях, преподавателях. Это они привели вас во Дворец Независимости, потому что вырастили и воспитали. Научили ставить правильные цели, добиваться их. И запомните, никогда не ерепеньтесь перед своими родителями и воспитателями, что вот вы такие. Этим самым вы лишний раз подчеркиваете, что они у вас такие. Великие. Все, что у вас сейчас есть, у молодежи, это от них. А вот с завтрашнего дня вы начнете писать свою историю уже собственной рукой на базе того, что вам преподнесли родители. Не забывайте об этом. Надо уважать тех, кто сделал вас сегодня такими. Здесь нет случайных людей. Вы лучшие! Вы лучшие представители нашей молодежи.