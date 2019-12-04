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Новогодние ёлки начнут продавать в Минске с 22 декабря

04 декабря 2019 20:47
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Новости Беларуси. Подобрать новогоднюю красавицу в 2019 году будет очень просто. В столице откроют более 80 ёлочных базаров сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Новогодние ёлки начнут продавать в Минске с 22 декабря-1

В каждом районе организуют сразу по несколько площадок. Впервые их распределяли через аукцион. В итоге одни торговые точки ушли с молотка менее чем за 20 рублей, другие – за 11 тысяч! Судя по ценам, самыми популярными станут торговые точки в Уручье – на Руссиянова и Никифорова.  

Новогодние ёлки начнут продавать в Минске с 22 декабря-3

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Первые деревья и ёлочные лапки начнут продавать уже 22 декабря. Цены пока неизвестны.

Новогодние ёлки начнут продавать в Минске с 22 декабря-5

Нина Емельянова, начальник Главного управления торговли и услуг Мингорисполкома:
Мы ожидаем, что они будут на уровне прошлого года. Среда конкурентная, много различных предприятий выиграли эти места. Естественно, они будут друг с другом конкурировать, поэтому заоблачных цен на елки не будет.

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# Новый год # Нина Емельянова

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