Новогодние ёлки начнут продавать в Минске с 22 декабря

Новости Беларуси. Подобрать новогоднюю красавицу в 2019 году будет очень просто. В столице откроют более 80 ёлочных базаров, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Подобрать новогоднюю красавицу в 2019 году будет очень просто. В столице откроют более 80 ёлочных базаров, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
В каждом районе организуют сразу по несколько площадок. Впервые их распределяли через аукцион. В итоге одни торговые точки ушли с молотка менее чем за 20 рублей, другие – за 11 тысяч! Судя по ценам, самыми популярными станут торговые точки в Уручье – на Руссиянова и Никифорова.
Крыса по кличке Гаечка – символ 2020 года. В Гродненском зоопарке придумывают наряд для зверька
Первые деревья и ёлочные лапки начнут продавать уже 22 декабря. Цены пока неизвестны.
Нина Емельянова, начальник Главного управления торговли и услуг Мингорисполкома:
Мы ожидаем, что они будут на уровне прошлого года. Среда конкурентная, много различных предприятий выиграли эти места. Естественно, они будут друг с другом конкурировать, поэтому заоблачных цен на елки не будет.
От 40 до 880 рублей. Сколько стоит новогодняя ёлка в 2019 году