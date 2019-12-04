Новогодние ёлки начнут продавать в Минске с 22 декабря

Новости Беларуси. Подобрать новогоднюю красавицу в 2019 году будет очень просто. В столице откроют более 80 ёлочных базаров, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В каждом районе организуют сразу по несколько площадок. Впервые их распределяли через аукцион. В итоге одни торговые точки ушли с молотка менее чем за 20 рублей, другие – за 11 тысяч! Судя по ценам, самыми популярными станут торговые точки в Уручье – на Руссиянова и Никифорова.

Крыса по кличке Гаечка – символ 2020 года. В Гродненском зоопарке придумывают наряд для зверька Первые деревья и ёлочные лапки начнут продавать уже 22 декабря. Цены пока неизвестны.