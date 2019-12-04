Крыса по кличке Гаечка – символ 2020 года. В Гродненском зоопарке придумывают наряд для зверька

Новости Беларуси. Символ наступающего года по традиции выбрали в Гродненском зоопарке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Им стала крыса по кличке Гаечка, живущая в живом уголке кружка юных натуралистов.

Любовь детей общительный и любопытный зверек, который к тому же и не кусается, завоевал с первого дня. К бою курантов крысу обещают побаловать лакомством. А пока, на протяжении декабря, она будет позировать для фотокамер гостей и туристов.