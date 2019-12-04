Крыса по кличке Гаечка – символ 2020 года. В Гродненском зоопарке придумывают наряд для зверька
Новости Беларуси. Символ наступающего года по традиции выбрали в Гродненском зоопарке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Им стала крыса по кличке Гаечка, живущая в живом уголке кружка юных натуралистов.
Любовь детей общительный и любопытный зверек, который к тому же и не кусается, завоевал с первого дня. К бою курантов крысу обещают побаловать лакомством. А пока, на протяжении декабря, она будет позировать для фотокамер гостей и туристов.
Елена Лоско, научный сотрудник Гродненского зоопарка:
Мы, в принципе, планировали создать для нее какой-нибудь костюмчик, но нужно понимать, что крыса – очень активное животное, возможно, она просто не даст его на себя надеть, но мы, конечно, постараемся. Мы планировали, может, какую-то ленточку, бантик, корону какую-нибудь на голову. Что даст, то и сделаем.
Сотрудники уже называют грызуна живым талисманом. И рассчитывают, что все лучшие его качества отразятся в грядущем году, ведь давно известно, что крыса – очень умное животное и преданный друг.