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От 40 до 880 рублей. Сколько стоит новогодняя ёлка в 2019 году

27 ноября 2019 14:15
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Новости Беларуси. Первую новогоднюю елку области устанавливают в Молодечно. Скоро лесные красавицы появятся в Борисове, потом Любани, Узде и Слуцке, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. К середине месяца елки украсят все райцентры.

От 40 до 880 рублей. Сколько стоит новогодняя ёлка в 2019 году-1

В общем, подготовка к Новому году активно ведется во всех городах: разрабатываются программы концертов, начинают работу рождественские ярмарки.

Окунулась в предновогоднюю атмосферу и Вероника Сайко. Подробности в видеоматериале.

 

# Новый год # общество # Вероника Сайко # Фотофакт

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