От 40 до 880 рублей. Сколько стоит новогодняя ёлка в 2019 году

Новости Беларуси. Первую новогоднюю елку области устанавливают в Молодечно. Скоро лесные красавицы появятся в Борисове, потом Любани, Узде и Слуцке, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. К середине месяца елки украсят все райцентры.
Новости Беларуси. Первую новогоднюю елку области устанавливают в Молодечно. Скоро лесные красавицы появятся в Борисове, потом Любани, Узде и Слуцке, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. К середине месяца елки украсят все райцентры.
В общем, подготовка к Новому году активно ведется во всех городах: разрабатываются программы концертов, начинают работу рождественские ярмарки.
Окунулась в предновогоднюю атмосферу и Вероника Сайко. Подробности в видеоматериале.