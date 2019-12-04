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Действенная помощь. В Солигорске появится помещение, где смогут ночевать бездомные люди

04 декабря 2019 19:48
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Новости Беларуси. В Солигорске запустили новый проект по социальной реабилитации, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Его с весны реализует центр местного пребывания для лиц без определенного места жительства. Специалисты каждый день встречаются с гражданами, которые по разным обстоятельствам оказались в тяжелых жизненных условиях и оказывают им помощь.

Действенная помощь. В Солигорске появится помещение, где смогут ночевать бездомные люди-1

Сергей Попов, директор Солигорского районного центра временного пребывания для лиц без определенного места жительства:
Оказали помощь одному человеку в восстановлении документов полностью с нуля. Сейчас идет работа по подготовке документов на установку пенсии ему по инвалидности. Плюс нашли двух родственников. Эта семья в результате разговора с ними оказала материальную помощь нам на приобретение тех документов, которых у человека не было. Оказываем помощь психолога, социального работника.

Действенная помощь. В Солигорске появится помещение, где смогут ночевать бездомные люди-4

Главным образом, центр решил важный вопрос. Для полноценной работы нужно было только помещение, где можно организовать ночлег, а также разместить сотрудников. На прошлой неделе организация въехала в центр социального обслуживания. Из двух помещений скоро здесь сделают отдельные комнаты для мужчин и женщин. И в еще одном будут работать специалисты.

# Социальная помощь # общество # Сергей Попов # Фотофакт

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