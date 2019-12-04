Действенная помощь. В Солигорске появится помещение, где смогут ночевать бездомные люди

Новости Беларуси. В Солигорске запустили новый проект по социальной реабилитации, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Его с весны реализует центр местного пребывания для лиц без определенного места жительства. Специалисты каждый день встречаются с гражданами, которые по разным обстоятельствам оказались в тяжелых жизненных условиях и оказывают им помощь.

Сергей Попов, директор Солигорского районного центра временного пребывания для лиц без определенного места жительства:

Оказали помощь одному человеку в восстановлении документов полностью с нуля. Сейчас идет работа по подготовке документов на установку пенсии ему по инвалидности. Плюс нашли двух родственников. Эта семья в результате разговора с ними оказала материальную помощь нам на приобретение тех документов, которых у человека не было. Оказываем помощь психолога, социального работника.