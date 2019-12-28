Новогоднее настроение для каждого. В Борисове провели бал для юных жителей области, а по улицам прошлись Деды Морозы и Снегурочки

Новости Беларуси. 28 декабря в Борисове решили порадовать абсолютно всех. К шествию Дедов Морозов и Снегурочек мог присоединиться каждый – для этого стоило только облачиться в новогодний костюм, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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А детей ждал еще один сюрприз: во Дворце культуры прошел ежегодный благотворительный праздник, который собрал более 850 юных жителей области – это победители олимпиад, отличники, лидеры молодежного движения и воспитанники детских домов.
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Мария Шашок:
Праздничное предновогоднее настроение у нас.
Анастасия Вершицкая:
Я получила за прошлый год все десятки, поэтому попала на этот бал.
Татьяна Апранич, начальник управления по образованию Миноблисполкома:
Мы собираем ребят со всех уголков. Сегодня областной благотворительный праздник. Именно здесь ребята со всех районов и города Жодино – одной большой командой. До поздравления, до театрализованной зарисовки их ждут интересные игры, хороводы, мастер-классы, новогодние сюрпризы, участие в новогоднем экспрессе, танцы, песни, новогодние развлечения, сувениры, небольшие подарки. Будем делать праздник вместе!