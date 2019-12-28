Новогоднее настроение для каждого. В Борисове провели бал для юных жителей области, а по улицам прошлись Деды Морозы и Снегурочки

Новости Беларуси. 28 декабря в Борисове решили порадовать абсолютно всех. К шествию Дедов Морозов и Снегурочек мог присоединиться каждый – для этого стоило только облачиться в новогодний костюм, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как долго шьётся костюм и как телевизионщики создают эффект присутствия? Секреты шествия Дедов Морозов в Минске

А детей ждал еще один сюрприз: во Дворце культуры прошел ежегодный благотворительный праздник, который собрал более 850 юных жителей области – это победители олимпиад, отличники, лидеры молодежного движения и воспитанники детских домов. «Дело не в конфетах, а во внимании взрослого». Самая добрая акция «Наши дети» шагает по Беларуси: кого поздравили 28 декабря

Мария Шашок:

Праздничное предновогоднее настроение у нас.

Анастасия Вершицкая:

Я получила за прошлый год все десятки, поэтому попала на этот бал.