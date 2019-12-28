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«В детях поддержать надежду на будущее». Андрей Равков и военное ведомство поздравили ребят из Андреевского детского дома

28 декабря 2019 11:48
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Новости Беларуси. Благотворительная акция «Наши дети» проходит в Беларуси. Подшефные детские дома, школы-интернаты, детские больницы, опекунские и приемные семьи по всей стране в предновогодние дни навещают и военные, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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«В детях поддержать надежду на будущее». Андрей Равков и военное ведомство поздравили ребят из Андреевского детского дома-1

«В детях поддержать надежду на будущее». Андрей Равков и военное ведомство поздравили ребят из Андреевского детского дома-3

Так, министр обороны Андрей Равков посетил Андреевский детский дом. По многолетней традиции, глава военного ведомства приехал, чтобы стать участником подготовленного ребятами новогоднего огонька и поздравить их с наступающими Рождеством и Новым годом.

Андреевский детский дом и военное ведомство объединяет давняя дружба. Только за последние 10 лет благодаря военным в Андреевщине появились укомплектованные и оборудованные бытовой техникой квартиры семейного типа, утеплен фасад здания, отремонтированы спортивный, тренажерный и актовый залы, столовая, компьютерный класс, работает интерактивный тир.

«В детях поддержать надежду на будущее». Андрей Равков и военное ведомство поздравили ребят из Андреевского детского дома-6

«В детях поддержать надежду на будущее». Андрей Равков и военное ведомство поздравили ребят из Андреевского детского дома-8

Андрей Равков, министр обороны Беларуси:
Каждый ребенок да и не только ребенок – наверное, и взрослые все ждут Нового года, какие-то итоги подводят, строят планы на будущее, надеются на чудо, на сказку, на какое-то свершение. Наша задача – в этих детях поддержать надежду на будущее. Думаю, что те меры, которые государство принимает, наш Президент Александр Григорьевич Лукашенко в отношении воспитания молодежи, в рамках акции «Наши дети» мы стараемся сделать все для того, чтобы эти детишки стали достойными гражданами своей страны.

«В детях поддержать надежду на будущее». Андрей Равков и военное ведомство поздравили ребят из Андреевского детского дома-11

«В детях поддержать надежду на будущее». Андрей Равков и военное ведомство поздравили ребят из Андреевского детского дома-13

В 2019 году главным подарком от военного ведомства стал физиотерапевтический кабинет. Специальные приборы разного назначения помогут ребятам укрепить здоровье – начиная от профилактики в сезон простуд изаканчивая терапией и аромапроцедурами.

«В детях поддержать надежду на будущее». Андрей Равков и военное ведомство поздравили ребят из Андреевского детского дома-16

«В детях поддержать надежду на будущее». Андрей Равков и военное ведомство поздравили ребят из Андреевского детского дома-18

«В детях поддержать надежду на будущее». Андрей Равков и военное ведомство поздравили ребят из Андреевского детского дома-20

«В детях поддержать надежду на будущее». Андрей Равков и военное ведомство поздравили ребят из Андреевского детского дома-22

# Новый год # общество # Андрей Равков # Фотофакт

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