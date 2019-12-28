«В детях поддержать надежду на будущее». Андрей Равков и военное ведомство поздравили ребят из Андреевского детского дома

Новости Беларуси. Благотворительная акция «Наши дети» проходит в Беларуси. Подшефные детские дома, школы-интернаты, детские больницы, опекунские и приемные семьи по всей стране в предновогодние дни навещают и военные, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, министр обороны Андрей Равков посетил Андреевский детский дом. По многолетней традиции, глава военного ведомства приехал, чтобы стать участником подготовленного ребятами новогоднего огонька и поздравить их с наступающими Рождеством и Новым годом.

Андреевский детский дом и военное ведомство объединяет давняя дружба. Только за последние 10 лет благодаря военным в Андреевщине появились укомплектованные и оборудованные бытовой техникой квартиры семейного типа, утеплен фасад здания, отремонтированы спортивный, тренажерный и актовый залы, столовая, компьютерный класс, работает интерактивный тир.