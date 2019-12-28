Профсоюзные лидеры поздравили ребят из Сенненской школы-интерната с Новым годом и подарили им инструменты

Новости Беларуси. В Сенненскую школу-интернат с зарядом новогоднего настроения заглянули профсоюзные лидеры страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. «Дело не в конфетах, а во внимании взрослого». Самая добрая акция «Наши дети» шагает по Беларуси: кого поздравили 28 декабря

Учебное заведение – без преувеличения – уникальное. Здесь вместе с общим образованием ребята получают и профессиональное. Потому и подарки – с особым колоритом: станки, инструменты, материалы для швейной и столярной мастерских. Новогоднее настроение для каждого. В Борисове провели бал для юных жителей области, а по улицам прошлись Деды Морозы и Снегурочки

Новогодние праздники – лишь часть большой благотворительной акции «Профсоюзы – детям», которая в режиме нон-стоп проходит с 2002 года.

Андрей Филиппов, учащийся Сенненской школы-интерната:

Подарили нам рабочий инструмент. Вот один из них – шлифовальная машинка, который мы уже отпрактиковали. Рабочая форма, которая сейчас на мне, они также подарили. Мы очень благодарны нашим спонсорам, ведь благодаря им мы можем развиваться и становиться лучше.

Глава Федерации профсоюзов попробовал вместе с учащимися свои силы в столярном деле. А в швейной мастерской заказал 400 комплектов постельного белья для профсоюзного санатория.