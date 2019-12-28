«Дело не в конфетах, а во внимании взрослого». Самая добрая акция «Наши дети» шагает по Беларуси: кого поздравили 28 декабря

Новости Беларуси. Новогоднее чудо для каждого ребенка. Благотворительная акция «Наши дети» продолжает марафон добра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По всей стране взрослые приезжают в детские дома, интернаты и специализированные учреждения, чтобы поздравить малышей с новогодними праздниками и подарить им внимание и заботу. Вероника Гришкова о новых маршрутах на карте добра Беларуси. Приезжать на Новый год в «SOS-Детскую деревню» с подарками для представителей СМИ во главе с министром информации Александром Карлюкевичем – добрая традиция. «Они – самое ценное, что у нас есть». Новогоднюю сказку подарили представители СМИ воспитанникам «SOS-Детской деревни» в Марьиной Горке

Это тот самый случай, когда шефские связи с сообществом уже давно переросли в крепкую дружбу, а потому медиа-менеджеры задорно танцевали с детьми, водили хороводы и даже устроили шуточную битву ватными «снежками».

Полина Венидиктова, воспитанница «SOS-Детская деревня Марьина Горка»:

Я люблю Новый год, и мне он очень нравится, потому что сбываются самые заветные мечты.

Милана Заголовец, воспитанница «SOS-Детская деревня Марьина Горка»:

Новый год мне нравится тем, что мы собираемся с родителями, семьей за стол и всегда о чем-нибудь говорим. Нам дедушка всегда рассказывал историю про то, какие у него сбывались чудеса. Мы пишем в конверте о том, чего хотим, и все всегда сбывается. Приехали с подарками из столицы и ровесники ребят – кадеты Минского суворовского училища поздравили сверстников стихами и попурри известных новогодних песен – подпевал зал хором.

Арсений Коваленко, воспитанник Минского суворовского военного училища:

Очень приятно и ответственно посетить такое заведение, где живут дети, которым мы можем подарить свои улыбки и эмоции положительные, чтобы они тоже ощутили наступление Нового года, подарить им подарки. Также наши подарки – это наши песни, хороводы, конечно же. Мы отдали им частичку своей души. Дмитрий Колтович, директор «SOS-Детская деревня Марьина Горка»:

Дело не в конфетах, а во внимании взрослого. Когда взрослый приезжает и вместе с ребенком водит хороводы, держа его за руку, (может, для взрослого это ничего не стоит на самом деле), для ребенка это память, и потом он вспоминает целый год, кто к нему приезжал.

Водили хороводы сегодня даже мужчины в погонах – суровая броня. Министр обороны Андрей Равков, по традиции, навестил Андреевский детский дом и стал участником подготовленного воспитанниками новогоднего представления. Интернат под Оршей и ведомство связывает многолетняя дружба. Только за последние 10 лет военные в Андреевщине помогли бытовой техникой, утеплили фасад здания, отремонтировали спортивные и актовый залы, открыли кружок робототехники и интерактивный тир. «В детях поддержать надежду на будущее». Андрей Равков и военное ведомство поздравили ребят из Андреевского детского дома

Вот и сегодня, помимо сладких подарков, они позаботились и об оздоровлении ребят: главный сюрприз для воспитанников от офицеров – физиокабинет, который поможет укрепить иммунитет детей. К слову, с боем курантов волшебство новогодней ночи не закончится – праздничным настроением «Наших детей» будут заряжать до 10 января. Профсоюзные лидеры поздравили ребят из Сенненской школы-интерната и подарили им инструменты Новогоднее настроение для каждого. В Борисове провели бал для юных жителей области, а по улицам прошлись Деды Морозы и Снегурочки