В Витебске строят современный детский сад по уникальной технологии
Современный и энергоэффективный. В Витебске возводят детский сад по уникальной технологии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Применяют не бетонные, а деревянные каркасные панели. Такие материалы сделают здание экологичным. К тому же, это дополнительная звуко- и теплоизоляция.
То, что детский сад строится по необычной технологии, становится понятно уже с первых минут. На стройке непривычно тихо. Рабочие используют не массивные башенные краны, а передвижную технику. Это не доставляет дискомфорта жителям ближайших домов. Деревянные стеновые панели – отечественного производства. Они легко и быстро монтируются. Кроме того, прошли испытания на полигонах МЧС.
Василий Протасовицкий, начальник управления строительства Витебского горисполкома:
Уникальность этого садика заключается в том, что он одноэтажный. Как мы видим, без подвального помещения, то есть заливается плита. Садик изготавливается из специальных панелей, утепленных, с огне- и водозащитой. Это новая технология и для Витебска. В целом у нас таких объектов немного.
Здание вместит 190 дошколят. Здесь будет бассейн. В двух блоках планируют воспитывать двухлетних малышей. Восемь блоков предназначены для детей постарше. Появится и особенная игровая зона.
Сергей Шалупаев, заместитель директора строительной организации:
По периметру детского садика будут малые архитектурные формы для развития детей, то есть это и площадка с дорожными знаками, это непосредственно изучение с ранних лет правил дорожного движения. Будут три беседки крытого типа, малые архитектурные формы для развития моторики и вообще для занятия детей с преподавателями и воспитателями.
Детский сад возводится в крупнейшем и активно развивающемся микрорайоне на юго-востоке Витебска – Билево. Здесь проживает более 40 тысяч человек. Среди них немало молодых семей с детьми.