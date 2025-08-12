В Витебске строят современный детский сад по уникальной технологии

Современный и энергоэффективный. В Витебске возводят детский сад по уникальной технологии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Применяют не бетонные, а деревянные каркасные панели. Такие материалы сделают здание экологичным. К тому же, это дополнительная звуко- и теплоизоляция.

То, что детский сад строится по необычной технологии, становится понятно уже с первых минут. На стройке непривычно тихо. Рабочие используют не массивные башенные краны, а передвижную технику. Это не доставляет дискомфорта жителям ближайших домов. Деревянные стеновые панели – отечественного производства. Они легко и быстро монтируются. Кроме того, прошли испытания на полигонах МЧС.

Василий Протасовицкий, начальник управления строительства Витебского горисполкома:

Уникальность этого садика заключается в том, что он одноэтажный. Как мы видим, без подвального помещения, то есть заливается плита. Садик изготавливается из специальных панелей, утепленных, с огне- и водозащитой. Это новая технология и для Витебска. В целом у нас таких объектов немного. Здание вместит 190 дошколят. Здесь будет бассейн. В двух блоках планируют воспитывать двухлетних малышей. Восемь блоков предназначены для детей постарше. Появится и особенная игровая зона.