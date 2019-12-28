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Как долго шьётся костюм и как телевизионщики создают эффект присутствия? Секреты шествия Дедов Морозов в Минске

28 декабря 2019 14:53
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Новости Беларуси. Ровно раз в году сказочные герои в буквальном смысле захватывают столичные улицы. Масштаб новогоднего шествия в этом году обещают небывалый, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более тысячи Снегурочек, Дедов Морозов, медведей и других всевозможных волшебных персонажей пройдут колонной от площади Независимости к Октябрьской.

С подробностями корреспондент Кристина Федорович.

Как долго шьётся костюм и как телевизионщики создают эффект присутствия? Секреты шествия Дедов Морозов в Минске-1

Кристина Федорович, корреспондент:
Здесь, на площади Независимости, мимо нас будут проноситься сани да олени в упряжке. Это я, конечно, утрирую. Но вот тысячу сказочных персонажей я точно обещаю. Концентрация Дедов Морозов, Санта-Клаусов и других волшебных героев здесь настолько высока, что желания каждого присутствующего уж точно сбудутся, по крайней мере, снега уже наколдовали.

Даже наш оператор не устоял и примерил костюм Деда Мороза.

Как долго шьётся костюм и как телевизионщики создают эффект присутствия? Секреты шествия Дедов Морозов в Минске-4

Кстати, те, кто не решился присоединиться к шествию, не пропустят ни одной детали. За яркость и качество трансляции видеокартинки отвечает наш телеканал. Именно благодаря команде СТВ специальные экраны, установленные в городе, окунут минчан и гостей столицы в эпицентр событий.

Как долго шьётся костюм и как телевизионщики создают эффект присутствия? Секреты шествия Дедов Морозов в Минске-7

Как долго шьётся костюм и как телевизионщики создают эффект присутствия? Секреты шествия Дедов Морозов в Минске-9

Как долго шьётся костюм и как телевизионщики создают эффект присутствия? Секреты шествия Дедов Морозов в Минске-11

Дмитрий Травин, телеоператор-постановщик ЗАО «»Столичное телевидение:
У нас будет задействовано две передвижные телевизионные станции (одна – за моей спиной, вторая – на Октябрьской площади). Мы будем создавать картинку со всех 14 камер и выдавать на мониторы нашего города. Мы отдаем картинку в формате Full HD, и мониторы, которые расположены на торговых центрах, тоже передают Full HD. Картинка будет с максимальным присутствием там.

Кристина Федорович:
Ежегодное шествие Дедов Морозов – один из главных атрибутов грядущих праздников. И каждый год организаторы стараются удивить. Сегодня звездолет будет сопровождать колонну.

О мероприятии расскажут сами участники шествия. Расскажите, как долго вы готовились?

Как долго шьётся костюм и как телевизионщики создают эффект присутствия? Секреты шествия Дедов Морозов в Минске-14

Лучшие белорусские эльфы делали этот костюм на протяжении всего года.

Как долго шьётся костюм и как телевизионщики создают эффект присутствия? Секреты шествия Дедов Морозов в Минске-17

Как долго шьётся костюм и как телевизионщики создают эффект присутствия? Секреты шествия Дедов Морозов в Минске-19

# Новый год # общество # Кристина Федорович # Дмитрий Травин # Фотофакт

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