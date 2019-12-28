Кто дарит белорусским детям веру в чудо и стоит ли заводить дома крысу – символ 2020-го? Анонс программы «Неделя»

Новости Беларуси. Окружить вниманием и заботой каждого ребенка. Большой материал о тех, кто дарит веру в новогоднее чудо, и о тех, кто так ждет гостей в эти дни, готовят наши корреспонденты. Репортаж смотрите в итоговой программе «Неделя». И вот некоторые другие ее темы.

Чем вооружены белорусские партизаны XXI века и каковы главные задачи территориальных войск Беларуси? Письма счастья завтрашнего дня: как будет меняться КоАП и почему не стоит всех стричь под одну гребенку? И какие экзотические питомцы вытесняют котиков и собачек из квартир белорусов?

Итак, информационные итоги подводим в программе «Неделя» 29 декабря в 19.30.