«Новое поколение. Я всегда об этом говорю». Президент принял ряд кадровых решений

Новый директор Департамента финансовых расследований КГК и руководитель секретариата Всебелорусского народного собрания. Александр Лукашенко принял ряд важных кадровых решений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Лукашенко назначил нового начальника ДФР КГК и руководителя секретариата ВНС.

Что касается первого поста, заместителем председателя Комитета госконтроля и по совместительству директором ДФР стал Андрей Самбук. Прежде он работал начальником следственного управления КГБ. Теперь эту должность занял Константин Бычек, который до сегодняшнего назначения был правой рукой Андрея Самбука. Обе должности ответственные, потому Президент особо обратил внимание новых руководителей, на каких аспектах в первую очередь стоит сделать акцент.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я пригласил вас для того, чтобы обсудить, с одной стороны, вопросы функционирования в общих чертах и деятельности двух наших важнейших силовых структур. Речь идет о Комитете госбезопасности и финансовой разведке, как мы ее когда-то называли. Передана была в Комитет госконтроля. Проблем хватает, об этом мы еще поговорим. У нас вакансия в Департаменте финансовых расследований. Там нам надо придать определенное направление, может быть, связанное больше с системной работой, как это в Комитете госбезопасности.