Лукашенко назначил нового начальника ДФР КГК и руководителя секретариата ВНС

Встречи во Дворце Независимости 2 февраля завершились важными кадровыми назначениями. Александр Лукашенко объявил, кто займет должности нового начальника Департамента финансовых расследований КГК и руководителя секретариата Всебелорусского народного собрания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Что касается первого поста, заместителем председателя Комитета госконтроля и по совместительству директором ДФР стал Андрей Самбук. Прежде он занимал кресло начальника следственного управления КГБ. О том, на какие направления в работе стоит в первую очередь обратить внимание, сориентировал Президент.

Еще одно кадровое решение – руководитель секретариата Всебелорусского народного собрания. Его возглавит Валерий Мицкевич, заместитель председателя Палаты представителей. Объявляя о назначении, Президент сразу же предупредил – работы будет много.

Первое заседание Всебелорусского народного собрания должно состояться не позднее 25 апреля 2024 года. Его организацией и в последующем остальных заседаний как раз и будет заниматься секретариат ВНС. Как рассказал журналистам Валерий Мацкевич, по своей форме это будет довольно компактная структура, состоящая ориентировочно из 10 человек: юристов, управленцев и ряд других специалистов.