Как выбрать хорошего психолога и не попасть к шарлатану?

Ментальное здоровье – вещь крайне важная. Если люди чувствуют, что есть поломка и нужна помощь, то откладывать в долгий ящик визит не нужно. Но надо быть крайне аккуратным! Ведь очень легко нарваться на обычного шарлатана, который говорит обо всем и ни о чем за немалые деньги. Как выбрать специалиста и не ошибиться? Поговорили в студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь.

Елена Кузнецова-Примак, заведующая психологическим отделением Минского городского клинического центра психиатрии и психотерапии, главный внештатный психолог комитета по здравоохранению Мингорисполкома: Рекомендации, поддержку может оказывать любой человек, но психологическую помощь имеет право оказывать только профессиональный психолог. Это в первую очередь высшее психологическое образование.

Елена Кузнецова-Примак:

Не стоит стесняться. Сразу спрашиваем у специалиста об образовании. Если он уходит от ответа, предъявляет сертификаты, не стоит дальше продолжать. Стоит уточнить, в каком направлении работает специалист, подходит ли вам такая терапия. Возможно, он ведет только группы или только семейные консультации и вам такой формат работы не подходит. Далее можно уточнить, как развивается специалист. Какие курсы проходил? Может, какие-то категории, сертификаты.

Я бы призвала опасаться специалистов, которые, собирая большой зал, дают рекомендацию, которая должна всем подойти, которую должны все выполнить.

Профессиональный психолог никогда не даст вам конкретный совет. Вы с помощью психолога рассмотрите разные пути движения, перспективы, но решение всегда принимаете вы сами.