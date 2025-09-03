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Евгений Королёк занял третье место на первом этапе велогонки «Дружба народов Северного Кавказа»

03 сентября 2025 17:51
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Евгений Королек успешно начал выступление на 33-й многодневной велогонке «Дружба народов Северного Кавказа». Соревнования имеют статус чемпионата России, рассказали в программе «СТВ-Спорт». 

Стартовый отрезок проходил по улицам Майкопа, участники преодолели без малого 139 километров. Земляк замкнул тройку лидеров, пропустив вперед российских спортсменов Савву Новикова и Максима Попова. 

В этом году гонка посвящена 80-летию Великой Победы. Увеличилось и количество этапов. Велосипедисты преодолеют 17 отрезков по территории 6 регионов, а общая протяженность маршрута составит 1945 километров. Победителя узнаем 21 сентября. Кроме белорусов и россиян, за награды поспорят представители Казахстана и Объединенных Арабских Эмиратов. 

# Велоспорт

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