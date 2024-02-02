«Это лёгкие планеты». Как в Беларуси восстанавливают болота и сколько туристов посетили Березинский заповедник?

Наша природа – наше богатство. Мы по праву носим звание одной из самых чистых республик. Все туристы в один голос твердят, что у нас даже дышится иначе, а наши лесные массивы уж точно никого не оставят равнодушным. За этим стоит огромная работа по сохранению природных ресурсов. Во Всемирный день водно-болотных угодий поговорили о том, как не растерять то, что нам подарила наша земля.

В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь Анастасия Рыжкова, начальник научного отдела, и Александр Волчек, специалист по туризму Березинского биосферного заповедника.