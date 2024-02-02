«Это лёгкие планеты». Как в Беларуси восстанавливают болота и сколько туристов посетили Березинский заповедник?

Наша природа – наше богатство. Мы по праву носим звание одной из самых чистых республик. Все туристы в один голос твердят, что у нас даже дышится иначе, а наши лесные массивы уж точно никого не оставят равнодушным. За этим стоит огромная работа по сохранению природных ресурсов. Во Всемирный день водно-болотных угодий поговорили о том, как не растерять то, что нам подарила наша земля.
В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь Анастасия Рыжкова, начальник научного отдела, и Александр Волчек, специалист по туризму Березинского биосферного заповедника.
Александр Волчек, специалист по туризму Березинского биосферного заповедника:
Жители Республики Беларусь, на втором месте – жители Российской Федерации. В прошлом году мы приняли порядка 100 тысяч туристов.
Белорусские болота – легкие Европы. В чем их ценность?
Анастасия Рыжкова, начальник научного отдела Березинского биосферного заповедника:
Я бы расширила понятие и сказала, что это легкие планеты. Болота выделяют в разы больше кислорода и поглощают углекислого газа, чем леса. В Европе таких болот, как у нас, уже давно нет. В Германии последние болота были осушены еще в XIX веке. Наша страна – мировой лидер по восстановлению болот, болота повторно заболачивают, возвращая все разнообразие, которое было раньше.
Какие экскурсии проводят по заповеднику и как безопасно ходить по болотам? Смотрите в видео.