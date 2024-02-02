«Кто-то говорит, как на кладбище, кто-то – вау, вы гений!» Побывали в гостях у художника по битому стеклу

Молоток заменяет ему кисть, мазки – удары. Стекло превращается в брутальные портреты! В лучах солнца они сияют, как лед Байкала, брызги воды и бриллианты.

Роман Бондарь, художник по битому стеклу: Изначально какая у меня была мысль, которая меня воодушевила. Это то, что все люди говорят, а существуют ли параллельные миры? И у меня как-то совпало, что я увидел в разбитом лобовом стекле какой-то силуэт, подобно лицу. Начал искать в интернете, есть ли что-то похожее, нашел человека. Это Саймон Бергер. У него заказывают картины, витрины на огромные здания всемирно известные бренды. И я начал учиться по его видео.

Этому я учился 2 года. Искал лобовые стекла на свалках, тащил их в гараж, начинал что-то делать. Контролировать трещину очень тяжело, стекло непредсказуемое. И потом я уже понял, что при взаимодействии температуры на стекло можно предсказывать, какие трещины у него будут дальше.

Всего пара человек в мире творят в таком стеклянном арте.