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«Кто-то говорит, как на кладбище, кто-то – вау, вы гений!» Побывали в гостях у художника по битому стеклу

02 февраля 2024 12:21
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Молоток заменяет ему кисть, мазки – удары. Стекло превращается в брутальные портреты! В лучах солнца они сияют, как лед Байкала, брызги воды и бриллианты.

«Кто-то говорит, как на кладбище, кто-то – вау, вы гений!» Побывали в гостях у художника по битому стеклу-1

Роман Бондарь, художник по битому стеклу:
Изначально какая у меня была мысль, которая меня воодушевила. Это то, что все люди говорят, а существуют ли параллельные миры? И у меня как-то совпало, что я увидел в разбитом лобовом стекле какой-то силуэт, подобно лицу. Начал искать в интернете, есть ли что-то похожее, нашел человека. Это Саймон Бергер. У него заказывают картины, витрины на огромные здания всемирно известные бренды. И я начал учиться по его видео.

«Кто-то говорит, как на кладбище, кто-то – вау, вы гений!» Побывали в гостях у художника по битому стеклу-4

Этому я учился 2 года. Искал лобовые стекла на свалках, тащил их в гараж, начинал что-то делать. Контролировать трещину очень тяжело, стекло непредсказуемое. И потом я уже понял, что при взаимодействии температуры на стекло можно предсказывать, какие трещины у него будут дальше.

Всего пара человек в мире творят в таком стеклянном арте.

«Кто-то говорит, как на кладбище, кто-то – вау, вы гений!» Побывали в гостях у художника по битому стеклу-7

Здесь пыталась быть Анджелина Джоли.

«Кто-то говорит, как на кладбище, кто-то – вау, вы гений!» Побывали в гостях у художника по битому стеклу-10

Вот тут Джейсон Момоа. Его многие узнают, потому что у него бровь со срезом. Кто не знает по имени, это Аквамен.

Подробности в видеоматериале.

# Хобби # общество

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