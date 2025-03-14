Новинки литературы и встречи с авторами – Международная книжная выставка бьёт рекорды

Бешеный ажиотаж, новинки литературы, встречи с авторами – Международная книжная выставка бьет рекорды. Уже в первый день на ярмарке побывали более 11 тысяч человек, а 14 марта посетителей будет еще больше, ведь в белорусскую столицу из Санкт-Петербурга прибыл целый поезд авторов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На форуме День России. Более 500 топовых писателей, литераторов и публицистов привезли свои издания. Среди участников – писатель-фантаст Дмитрий Емец, автор популярных молодежных романов Ася Лавринович, детские писатели. Представлена также художественная и документальная литература. А главной темой этого года стала Великая Отечественная война.

Лев Наумов, писатель (Россия):

Я бы сказал, что в этом не нужно искать какой-то новый смысл. Нужно выразить старый. Невероятную трагедию, которая произошла в истории, в прошлом нашей страны. Но, безусловно, новое время, а главным образом новые читатели, новые поколения требуют немножко другого языка. Я же не только россиянин, я еще и ленинградец, в сущности. Моя бабушка и дедушка пережили блокаду, и мое детство было наполнено историями той поры.

Сегодня, 14 марта, в программе выставки, помимо встреч с российскими писателями, запланированы презентации книг, вечер поэзии и множество других интересных событий. А завтра в программе – семинар-практикум. О книгоиздании, современных тенденциях будут говорить представители вузов, где готовят издателей, полиграфистов, иллюстраторов, а также сотрудники Национальной книжной палаты Беларуси.