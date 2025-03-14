Военнообязанным вручили награды за добросовестное выполнение служебного долга

Алексей Морозов, военнообязанный: Скучать не приходилось. Каждый день какие-то были задачи, что-то нужно было решать оперативно, принимать решения. То есть в этом польза, конечно, есть. То есть мобилизация того стоила, чтобы понять, разобраться, где есть у нас сильные стороны, что нужно подтянуть.

Владислав Ковалев, военнообязанный:

Сразу началась подготовка техники к убытию на полигон. Понятно, там водители занимались своим. Я, как начальник станции, занимался настройкой аппаратуры. Различные были обучающие сессии по установке связи. Затем, когда уже убыли на полигон на две недели, там уже было непосредственно учение, где разворачивали и сворачивали мачты нашей станции, устанавливали связь с другими радиостанциями. В общем, все прошло достаточно насыщенно и интересно.

По итогам сборов отдельным офицерам запаса присвоены очередные воинские звания. Ряд военнообязанных отмечен ценными подарками, грамотами и благодарственными письмами. Обстановка у наших границ сегодня сложная, но контролируемая. Беларусь реагирует на всевозможные провокации спокойно и адекватно. Наши военные готовы к развитию любых ситуаций, честно и преданно выполняют вверенные задачи. До завершения проверки боеготовности уже не так много времени. Предстоит поставить технику на хранение, закрыть документацию и вернуться домой, чтобы дальше продолжить мирную жизнь, которая так дорога каждому белорусу.