Непогода в Минской области привела к перебоям в электроснабжении

Непогода, накрывшая Минскую область, привела к перебоям в электроснабжении. Шквалистый ветер, с порывами до 30 метров в секунду, спровоцировал падение веток, а в некоторых случаях целых деревьев на линии электропередачи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.