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Непогода в Минской области привела к перебоям в электроснабжении

14 марта 2025 08:55
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Непогода, накрывшая Минскую область, привела к перебоям в электроснабжении. Шквалистый ветер, с порывами до 30 метров в секунду, спровоцировал падение веток, а в некоторых случаях целых деревьев на линии электропередачи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Непогода в Минской области привела к перебоям в электроснабжении-2

В оперативном порядке бригады «Минскэнерго» были направлены для восстановления электроснабжения потребителей. Задача специалистов – вернуть свет в 10 населенных пунктов Пуховичского района. Энергетики продолжают работу в режиме повышенной готовности для незамедлительной реакции на любые возникающие сбои. 

# Погода в Беларуси

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