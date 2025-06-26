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Новости по тегу #Русская культура

Что дороже собственной жизни – Юлия Чичерина
26 июня 2025 11:39

Что дороже собственной жизни – Юлия Чичерина

Луганский театр имени Голубовича впервые представил рок-оперу «Распятая юность» в Минске
24 марта 2025 07:57

Луганский театр имени Голубовича впервые представил рок-оперу «Распятая юность» в Минске

Новинки литературы и встречи с авторами – Международная книжная выставка бьёт рекорды
14 марта 2025 11:30

Новинки литературы и встречи с авторами – Международная книжная выставка бьёт рекорды

В Минск приехала делегация этнических белорусов из Карелии на творческую стажировку
11 февраля 2025 13:41

В Минск приехала делегация этнических белорусов из Карелии на творческую стажировку

Воссозданная янтарная комната в Екатерининском дворце встречает посетителей
12 июня 2023 09:43

Воссозданная янтарная комната в Екатерининском дворце встречает посетителей

В Москве на несколько месяцев закрыли Мавзолей Ленина
18 февраля 2019 08:22

В Москве на несколько месяцев закрыли Мавзолей Ленина

09 июня 2012 15:03

Иностранец потрогал всю Россию