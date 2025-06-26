Новости по тегу #Русская культура

Жизнь – ничто. Жизнь как бы кончается. Этого никому не избежать. Жизнь вообще для того, чтобы подготовиться к смерти.
Рок-оперу принимают в Беларуси со слезами на глазах, ведь она возвращает зрителя к теме Великой Отечественной войны. В основе сюжета – деятельность подпольной антифашистской организации «Молодая гвардия».
На форуме – день России. Более 500 топовых писателей, литераторов и публицистов привезли свои издания.
Программа пребывания представителей региональной общественной организации «Национально-культурная автономия белорусов Карелии» рассчитана на несколько дней и наполнена различными встречами, визитами и патриотическими мероприятиями.
11 октября 2026 17:28
11 октября 2026 17:10
11 октября 2026 17:00
11 октября 2026 16:57
11 октября 2026 16:55
11 октября 2026 16:50
11 октября 2026 16:35
11 октября 2026 14:56