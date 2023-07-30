Предлагают поджечь служебный автомобиль или военкомат. Какую тактику применяют злоумышленники из Украины?

Проблема телефонного мошенничества, когда преступники, находясь за границей, разводят людей на крупные суммы, стала актуальна для нашей страны буквально полтора года назад. Жертвами таких аферистов в Беларуси стали тысячи людей. Различными способами они передали злоумышленникам миллионы долларов, рассказали в программе «Решение есть!» на СТВ.

Сколько существуют деньги, столько же и мошенники, которые пытаются их выманить у добропорядочных граждан. С тех пор как деньги и наличные перестали быть синонимами, отпала необходимость личного общения с жертвой. Аферисты звонят в мессенджеры в основном из-за рубежа. Местом дислокации злоумышленников становятся европейские страны и соседняя Украина. К слову, с некоторых пор из последней звонят чаще всего. К тому же украинским телефонным мошенникам уже мало обобрать как липку доверчивых белорусских граждан, они используют новую террористическую тактику.

Сергей Кабакович, официальный представитель Следственного комитета Беларуси:

Схема действий мошенников во всех случаях примерно одинаковая. Они связываются с людьми по телефону, представляясь сотрудниками банка или правоохранительных органов. В ходе разговора они обманным путем убеждают людей перевести им крупную сумму денег. Затем предлагают, к примеру, поджечь служебный автомобиль или военкомат в обмен на возврат похищенного. В случае отказа мошенники начинали угрожать потерпевшим, унижать и издеваться над ними.

В числе жертв оказалась 50-летняя жительница Гродно, которая подожгла служебный автомобиль сотрудников милиции. Перед этим она продала квартиру и перевела на счет мошенников более 200 тысяч рублей.

– Я хотела спасти свою квартиру, понимаете. У меня как бы было помутнение рассудка. Вы знаете, я ничего не помнила. Этот голос, он только это говорил, понимаете, и я как зомби была. Я же так и думала, что я как бы сотрудничаю с органами власти, вот. Он говорил, что, ну, они в Минске там, как говорится. Они этого … мне прислали, понимаете, самого главного. Потом подписку о неразглашении, вот это все, понимаете. Телефоны были, все вот это, поэтому, если бы я сомневалась, я бы не в жизнь, понимаете, этого не сделала бы. Я… Вот так они меня, понимаете, как сказать, обвели вокруг пальца просто.

Схожая ситуация произошла и в Минской области. Там на обман мошенников повелся 42-летний житель Вилейки. По просьбе аферистов мужчина взял четыре кредита в разных банках и собственноручно перечислил деньги злоумышленникам. Уже по классике жанра украинские диверсанты заставили мужчину поджечь отделение банка в соседнем райцентре. Тот не согласился, тогда злоумышленники придумали новое задание: разбить стекло в машине, а после поджечь авто. Обещали аннулировать все долги.

– Ну, я это и сделал, потому что они сказали, что в Молодечно «наш человек». И если что… Ну, так и сказал, что могут застрелить. Да, опасался. Сразу, когда они позвонили и сказали, что из милиции, я не опасался. Но, когда они начали говорить, когда я уже приехал все это делать… Они уже начали кричать, начали… Сказали, что там есть человек. Да, я опасался.

Диверсия удалась, а преступники перестали выходить на связь. В итоге обманутый вилейчанин лишился не только денег, но и свободы, его взяли под стражу. Сергей Кабакович:

Хотелось бы отметить, что в действиях диверсантов украинских кол-центров, курируемых Западом, усматриваются признаки особо тяжкого преступления, за которое уголовным законом Республики Беларусь предусмотрена высшая мера наказания. Окончательная правовая оценка будет дана по результатам расследования.