Алёна Дзиодзина: «Поведение лидера передает гражданскому обществу ценности, которые станут ориентиром»

Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально.

Алена Дзиодзина, психолог:

На минувших выходных в Беларуси прошел республиканский субботник. В рамках данного мероприятия белорусы внесли свой посильный вклад в благоустройство своих районов, городов мемориальных комплексов и природы. А часть заработанных общими силами денежных средств вложили в благотворительность.

Самосознание общества всегда динамично. И если взглянуть на субботник как на источник развития, то, участвуя в добрых делах, общественность утверждает свою идентичность. Например, разделяя между собой альтруистичный поступок, народ ощущает свою сопричастность. И в процессе таких коллективных трудов закрепляется нравственность. Для динамики общества это важно, в то время как в основном большинству из нас хотелось бы чувствовать, что окружающий мир является в большей степени добрым и бережным. Нежели злым и враждебным. Однако порой человек упускает, что доброта не константа и окружающий мир становится лучше, лишь когда сами люди способны быть добрыми.

Например, если взглянуть, каким образом мировая общественность поступает с природой, можно явно увидеть тенденции потребления и беспечной небрежности. Словно ресурсы природы оставались бы бесконечны, а ее терпение было данностью. Поистине это все же не так. И подобно любым отношениям, жизнь человека в природе – это взаимный обмен.