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Алёна Дзиодзина: «Поведение лидера передает гражданскому обществу ценности, которые станут ориентиром»

24 апреля 2024 06:26
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Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально.

Проект Алены Дзиодзиной представляет собой цикл размышлений автора о человеческом внутри современной политики.
Алёна Дзиодзина: «Поведение лидера передает гражданскому обществу ценности, которые станут ориентиром»-1

Алена Дзиодзина, психолог:
На минувших выходных в Беларуси прошел республиканский субботник. В рамках данного мероприятия белорусы внесли свой посильный вклад в благоустройство своих районов, городов мемориальных комплексов и природы. А часть заработанных общими силами денежных средств вложили в благотворительность.

Самосознание общества всегда динамично. И если взглянуть на субботник как на источник развития, то, участвуя в добрых делах, общественность утверждает свою идентичность. Например, разделяя между собой альтруистичный поступок, народ ощущает свою сопричастность. И в процессе таких коллективных трудов закрепляется нравственность. Для динамики общества это важно, в то время как в основном большинству из нас хотелось бы чувствовать, что окружающий мир является в большей степени добрым и бережным. Нежели злым и враждебным. Однако порой человек упускает, что доброта не константа и окружающий мир становится лучше, лишь когда сами люди способны быть добрыми.

Например, если взглянуть, каким образом мировая общественность поступает с природой, можно явно увидеть тенденции потребления и беспечной небрежности. Словно ресурсы природы оставались бы бесконечны, а ее терпение было данностью. Поистине это все же не так. И подобно любым отношениям, жизнь человека в природе – это взаимный обмен.

Алёна Дзиодзина: «Поведение лидера передает гражданскому обществу ценности, которые станут ориентиром»-4

Алена Дзиодзина:
Однако, исходя из того же анализа мировых тенденций, зачастую природа от общества «терпит». Периодически отвечая людям каким-то глобальным бедствием. Нередко эту взаимосвязь народ почему-то не видит. На самом деле психология личности поясняет нам почему. Ведь для того чтобы человек усвоил какое-то качество, ему порой просто нужно больше рассказывать, обучать, пояснять и создавать условия, в которых бы у него появлялась возможность проявить себя лучшим образом. За ментальность людей в основном отвечает культура и лидеры, которые на своем примере способны транслировать ценности. Например, природа Беларуси богата ресурсами что-то вырастить, прокормить людей и при желании – отправлять на экспорт. И эту особенность белорусских земель хорошо бы увидеть. Например, как, понимая эту особенность белорусских земель, Президент периодически нам транслирует: «Нет такого места [больше в мире. – прим. ред.] для жизни людей, которое подарила нам, белорусам, природа. И нам надо это сберечь!», – подчеркнул глава государства спустя несколько дней после субботника, в котором лично участвовал наравне со всеми.

Именно так поведение лидера и передает гражданскому обществу ценности, которые станут для тех ориентиром. В этому смысле наш Президент дает четко понять, что означает быть бережным!

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# Авторская журналистика на СТВ # общество # Алена Дзиодзина

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