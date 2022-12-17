Ночные морозы, снег и гололедица. Что ещё белорусам ждать от декабря? Прогноз на неделю

Мокрый снег, метель и гололед. С такими ударами стихии пришлось столкнуться белорусам на этой неделе, рассказали в программе « Плюс-минус » .

По юго-восточной половине страны прошел сильный дождь. При выпадении осадков на переохлажденную поверхность во многих районах страны отмечались гололедные явления. Из-за сложных погодных условий синоптики несколько раз объявляли оранжевый уровень опасности.

С ростом атмосферного давления осадков станет меньше. По предварительному прогнозу, к середине следующей недели в страну начнет поступать более теплый атлантический воздух, осадки из снега будут переходить в мокрый снег и дождь, что приведет к образованию гололеда.

В Париже дожди, в Риме – солнечно. Погода в Европе на неделю с 19 по 25 декабря здесь.

В воскресенье, 18 декабря, преимущественно по юго-восточной половине страны пройдет снег. Температура воздуха ночью составит минус -8...-15 °C, при прояснениях до 18 °C. В понедельник, 19 декабря, ожидается без осадков. Температура воздуха ночью составит -10...-17 °C, местами -18...-20 °C. Днем ожидается -6...-13 °C. Во вторник, 20 декабря, ночью преимущественно без осадков, днем на большей части территории пройдут мокрый снег, дождь. Ночью температура воздуха будет колебаться от -6 до -13 °C, а по востоку от -14 до -18 °C. Днем прогнозируется -6...+1 °C. В среду, 21 декабря, температура воздуха ночью составит от 0 до -7 °C. Днем будет -3...+3°C.