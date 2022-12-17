В Париже дожди, в Риме – солнечно. Погода в Европе на неделю с 19 по 25 декабря

В столице любви синоптики обещают дождливую погоду. Столбик термометра в Париже покажет +10 °C, рассказали в программе «Плюс-минус». Что белорусам ждать от декабря? Прогноз на неделю читайте здесь. В Вене температура воздуха, по прогнозам синоптиков, опустится до -1 °C. В Риме +14 °C, солнечно. В Мадриде воздух прогреется до +12 °C.

В столице Болгарии +4 °C, пройдет дождь. В Анкаре +13 °C, также будет дождливо. В Афинах +14 °C, пройдет дождь.