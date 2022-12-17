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В Париже дожди, в Риме – солнечно. Погода в Европе на неделю с 19 по 25 декабря

17 декабря 2022 15:52
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В столице любви синоптики обещают дождливую погоду. Столбик термометра в Париже покажет +10 °C, рассказали в программе «Плюс-минус».

Что белорусам ждать от декабря? Прогноз на неделю читайте здесь.

В Вене температура воздуха, по прогнозам синоптиков, опустится до -1 °C. В Риме +14 °C, солнечно. В Мадриде воздух прогреется до +12 °C.

В Париже дожди, в Риме – солнечно. Погода в Европе на неделю с 19 по 25 декабря-1

В столице Болгарии +4 °C, пройдет дождь. В Анкаре +13 °C, также будет дождливо. В Афинах +14 °C, пройдет дождь.

В Париже дожди, в Риме – солнечно. Погода в Европе на неделю с 19 по 25 декабря-4

Прохладнее в Прибалтике. В Риге прогнозируют -5 °C. В Вильнюсе -6 °C, без осадков. В Варшаве столбики термометров покажут -4 °C. В Киеве синоптики обещают -4 °C, будет солнечно. В Москве столбики термометров покажут -8°C, также ясно.

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# Погода # Юлия Самусенко # Фотофакт

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