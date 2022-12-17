Голливудская история об усатом няне в Беларуси! 20-летний парень работает воспитателем в детском саду
Новости Беларуси. Голливудская история об «усатом няне» развернулась в Каменецком районе. В сельском ясли-саде воспитателем стал 20-летний выпускник педагогического колледжа. Мужчина-воспитатель – в современном мире как краснокнижник, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Почему юноша выбрал эту профессию, можно ли найти ответы на все вопросы маленьких почемучек и как реагируют родители?
Ближе познакомилась с молодым специалистом Кристина Протосовицкая.
Кристина Протосовицкая, корреспондент:
В агрогородке Рясна разыгрывается буквально голливудская история «Усатого няня». Ему всего немного за 20, а дети слушают его так, будто он заклинатель детских желаний.
11 маленьких непосед и задорных почемучек – не каждый с легкостью выговаривает первую «р» в имени Роман, зато отлично слышно «Анатольевич». Эта история началась в августе, когда приступают к работе молодые специалисты. В сугубо женском коллективе ясли-сада появился первый и единственный мужчина-воспитатель.
– Я машина, ты моя частичка. Что ты?
– Педаль.
– Педаль. Хорошо.
Роман Алексеюк – разрыв шаблона. Будучи самым младшим – четвертым – ребенком в своей большой семье, он не побоялся взять ответственность за малышей, которые сегодня души не чают в своем «усатом няне».
Он самый хороший воспитатель в мире!
Он очень добрый и очень хороший. И нас укладывает спать очень хорошо.
Парень влюбился в профессию воспитателя будучи еще школьником в санатории, а после поступил в Пинский педагогический колледж. Единственный юноша на потоке за долгую историю удивлял сперва однокурсников, а потом и местных родителей.
Роман Алексеюк, воспитатель Ряснянского детского сада:
Сначала родители думали, что это чей-то брат пришел забирать ребенка. Удивлялись, если честно, когда я говорил, что воспитатель, но постепенно – я работаю уже четыре месяца – привыкли, уже это норма.
Роман Алексеюк живет в соседней деревне. Вернуться домой помогло целевое направление. Ближайшие пять лет не сменит свою работу, чего абсолютно не боится. Параллельно получает высшее образование в Барановичах по дошкольникам. Вопреки всем стереотипам.
Дарья Омесь, заведующая Ряснянским детским садом:
Я не скажу, что есть какой-то дефицит воспитателей дошкольного образования. Делается запрос, и всегда есть по направлению работники, которые приходят. Один вопрос, главное, чтобы они остались здесь. Поэтому целевое направление в этом случае очень хорошо. Работник здесь будет работать пять лет, что дает возможность как-то его проявить, привыкнуть к месту и остаться здесь.
Во время каждой из практик Роман работал с разными детьми – от трехлетних малышей до уже будущих школьников. Признается, самым сложным было привыкнуть к шуму вокруг и неожиданным вопросам маленьких почемучек.
Однажды все они собрались на поляне. «Девочка, посмотри, какой я большой и сильный!» – расхвастался слон.
Не имея большого опыта за спиной, Роман Анатольевич точно знает, как уговорить маленького и мудрого человека доесть кашу до конца или уйти в дневной сон. Чего и родителям желает.
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