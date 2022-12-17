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Утверждены новые поощрения для молодёжи. Сколько денег сможет заработать школьник на олимпиадах?

17 декабря 2022 15:51
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко подписал Указ «О деятельности специальных фондов Президента», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Утверждены новые поощрения для молодёжи. Сколько денег сможет заработать школьник на олимпиадах?-1

Согласно изменениям обновлены положения, в частности, о поощрениях и оказании материальной поддержки, работе с банком данных одаренной и талантливой молодежи. Отметим, что деятельность специальных фондов направлена на выплату стипендий, премий, оказание единовременной помощи талантливой и одаренной молодежи. Средства также используются при проведении национальных и международных конференций, конкурсов, семинаров, олимпиад в области науки, культуры, искусства.

Утверждены новые поощрения для молодёжи. Сколько денег сможет заработать школьник на олимпиадах?-4

Ирина Старовойтова, первый заместитель министра образования Беларуси:
Установлено несколько видов поощрений, грант-премия. Это ребята, которые являются победителями международных олимпиад, в которых участвуют более 10 государств. И таким ребятам будет присуждаться грант-премия стоимостью до 100 базовых величин. Специальная премия для наших победителей, которые не просто являлись участниками международных олимпиад, но стали победителями, стали лауреатами, заняли первое, второе место. И таким победителям будет вручаться из специального фонда Президента награда, в том числе и финансовая до 65 базовых величин. Что касается финансовой помощи для объединений, творческих объединений, индивидуальных, им будет вручаться грант. Это касается тех объединений, которые имеют существенное достижение и получили признание у общественности.

Утверждены новые поощрения для молодёжи. Сколько денег сможет заработать школьник на олимпиадах?-7

Талант – это национальное достояние. Такова позиция руководства страны. И присуждая звание стипендиата и лауреата президентского фонда, государство берет на себя ответственность за дальнейшее профессиональное становление школьника или студента.

Утверждены новые поощрения для молодёжи. Сколько денег сможет заработать школьник на олимпиадах?-10

Олег Руммо, директор Минского научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гематологии:
Эти молодые люди понимают, что они нужны, что эти люди отмечены. И каким-то образом они имеют своеобразный, пусть и начальный карт-бланш, чтобы творить, развиваться, созидать и приносить пользу. Приносить пользу стране, себе. И таким образом социализироваться, думать и связывать свое будущее с нашей страной. Мы совершенно четко понимаем, что, наверное, не 100 % от этих детей останутся у нас в стране. Может быть, кто-то будет жить и работать в другой стране, но нам очень хотелось бы, чтобы все сохранили это чувство родины, чувство сопричастности. И где бы они ни были, они бы работали на то, чтобы прославлять нашу страну.

Утверждены новые поощрения для молодёжи. Сколько денег сможет заработать школьник на олимпиадах?-13

Ежегодно наградами фонда по поддержке одаренной молодежи планируется поощрять порядка 500 человек, фонда по поддержке талантливой молодежи – порядка 150 человек. Сегодня в архив банка данных занесены сведения о более чем 2 000 представителях талантливой молодежи. А стипендии Президента Беларуси назначены почти 7 000 студентам и курсантам высших учебных заведений.

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# Одаренная молодежь # общество # Александр Лукашенко # Ирина Старовойтова # Олег Руммо # Фотофакт

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