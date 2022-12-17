Утверждены новые поощрения для молодёжи. Сколько денег сможет заработать школьник на олимпиадах?

Новости Беларуси. Александр Лукашенко подписал Указ «О деятельности специальных фондов Президента», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Александр Лукашенко подписал Указ «О деятельности специальных фондов Президента», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Согласно изменениям обновлены положения, в частности, о поощрениях и оказании материальной поддержки, работе с банком данных одаренной и талантливой молодежи. Отметим, что деятельность специальных фондов направлена на выплату стипендий, премий, оказание единовременной помощи талантливой и одаренной молодежи. Средства также используются при проведении национальных и международных конференций, конкурсов, семинаров, олимпиад в области науки, культуры, искусства.
Ирина Старовойтова, первый заместитель министра образования Беларуси:
Установлено несколько видов поощрений, грант-премия. Это ребята, которые являются победителями международных олимпиад, в которых участвуют более 10 государств. И таким ребятам будет присуждаться грант-премия стоимостью до 100 базовых величин. Специальная премия для наших победителей, которые не просто являлись участниками международных олимпиад, но стали победителями, стали лауреатами, заняли первое, второе место. И таким победителям будет вручаться из специального фонда Президента награда, в том числе и финансовая до 65 базовых величин. Что касается финансовой помощи для объединений, творческих объединений, индивидуальных, им будет вручаться грант. Это касается тех объединений, которые имеют существенное достижение и получили признание у общественности.
Талант – это национальное достояние. Такова позиция руководства страны. И присуждая звание стипендиата и лауреата президентского фонда, государство берет на себя ответственность за дальнейшее профессиональное становление школьника или студента.
Олег Руммо, директор Минского научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гематологии:
Эти молодые люди понимают, что они нужны, что эти люди отмечены. И каким-то образом они имеют своеобразный, пусть и начальный карт-бланш, чтобы творить, развиваться, созидать и приносить пользу. Приносить пользу стране, себе. И таким образом социализироваться, думать и связывать свое будущее с нашей страной. Мы совершенно четко понимаем, что, наверное, не 100 % от этих детей останутся у нас в стране. Может быть, кто-то будет жить и работать в другой стране, но нам очень хотелось бы, чтобы все сохранили это чувство родины, чувство сопричастности. И где бы они ни были, они бы работали на то, чтобы прославлять нашу страну.
Ежегодно наградами фонда по поддержке одаренной молодежи планируется поощрять порядка 500 человек, фонда по поддержке талантливой молодежи – порядка 150 человек. Сегодня в архив банка данных занесены сведения о более чем 2 000 представителях талантливой молодежи. А стипендии Президента Беларуси назначены почти 7 000 студентам и курсантам высших учебных заведений.
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