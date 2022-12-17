Проваливались под лёд и всё равно ходят на озеро. Как образумить рыболовов-любителей?

Новости Беларуси. Нестабильные графики температур ставят под сомнение прочность льда и делают зимнюю рыбалку особенно опасной. Чтобы снизить риски в регионах, на дежурство заступил зимний патруль, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Но дело спасателей – только рекомендации и уже реакция на ЧП. С конца ноября во время зимней рыбалки в стране утонули 14 человек, еще 17 удалось спасти. Про опасный лед еще раз напомнит Юлия Мычка.

Юлия Мычка, корреспондент:

Фатинский залив в Могилеве – это рыбалка почти у дома. Его берега плавно переходят в молодой микрорайон. И как только воду сковывает лед, это место похоже на Северный полюс, где рыбаки, словно пингвины, ищут свое «клевое» место.

Андрей Ерофеев, житель Могилева:

Здесь вода возле берега стоит, очень опасно, не зайти на лед. Так что мы отсюда уезжаем. Люди, конечно, зашли, может быть, с той стороны, может, где-то у них есть дальше вход на лед. Но мы не решились идти на лед. Лед очень от берега страшный.

Могилевчанин Андрей Ерофеев решил не рисковать и свернул удочки. Порог опасности заметен еще с берега. Поклонник зимней рыбалки отправится в соседний район на водохранилище Рудея, где, по словам «коллег по льду», толщина застывшей глади больше. Но такой осторожный подход присущ далеко не всем рыбакам. Ради трофея в серебряной чешуе люди готовы рисковать жизнью.

– Что будете делать с рыбой?

– На фарш.

– Котлеты будут?

– Да, рыбные котлеты.

– Хозяйка уже дома ждет?

– Ну конечно.

– Тут лед 25 сантиметров. Это приличный лед. Тут можно и на машине заезжать.

– А вот самый тонкий лед, на который вы заходили, какой был?

– 5 сантиметров.

– И вы пошли?

– Ну это крепкий, первый лед крепкий.

– Никогда не проваливались?

– Проваливался. Выбрался, никто не помогал, я сам выбрался.

– И все равно ходите?

– И все равно хожу.

– Не рискую. Когда тонкий лед, мы на лед не ходим. Графики температур в последние дни словно кардиограмма: то плюс, то минус. У берегов зеркало в воде даже не намекает, а кричит про опасность.

Станислав Дуров, старший матрос-спасатель Могилевского ОСВОДа:

Всегда, конечно, находятся отважные «смельчаки», которые рискуют и ходят по тонкому льду. Лед везде неравномерный. Где-то он 4-5 см, где-то он 12-14 см. В этом и состоит вся опасность. Чтобы снизить риски, в регионах на дежурство заступил зимний патруль. Но, как правило, все попытки образумить рыболовов-любителей мало к чему приводят. Ответы одинаковые: лед устоялся, место проверенное.

А между тем в ленте новостей заголовки о трагедиях на льду пестрят новыми фактами. Только с конца ноября в стране рыбалка на льду «провально» закончилась для 17 рыбаков. К счастью, их удалось спасти. Но еще 14 человек домой так и не вернулись. Станислав Дуров:

Наше дело – предупредить. Штрафовать мы права не имеем, поскольку это все взрослые люди. И тут каждый должен сам иметь голову на плечах.