«Погода – единственная организация, которая нам не подвластна». В Беларуси продолжается борьба со снегопадом

Новости Беларуси. Сложные погодные условия сохраняются в Беларуси. Накрывший страну снегопад в отдельных районах продолжается до сих пор, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Сложные погодные условия сохраняются в Беларуси. Накрывший страну снегопад в отдельных районах продолжается до сих пор, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Коммунальные службы переведены на усиленный вариант работы. В Бресте практически сутки на дорогах работает техника. В расчистке остановочных пунктов и перекрестков задействованы более 200 человек.
«Работа организована круглосуточно». Как справляются со снегопадом в Беларуси в начале апреля? Читайте здесь.
Елена Луговая, исполняющая обязанности заместителя директора по санитарной уборке предприятия «Коммунальник»:
Вначале обрабатываем центральные магистрали, где интенсивность движения повышенная, потом второстепенные. Остановки общественного транспорта убираются вручную. Тротуары – тракторами. Погода – единственная организация, которая нам не подвластна.
Обеспечить безопасность на дорогах сейчас главная задача. Госавтоинспекция призывает водителей и пешеходов быть предельно внимательными из-за высокой вероятности аварий, а также просит водителей по возможности отказаться от поездок в выходные на автомобиле, а при движении выбирать минимальную скорость.