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«Погода – единственная организация, которая нам не подвластна». В Беларуси продолжается борьба со снегопадом

02 апреля 2022 13:26
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Новости Беларуси. Сложные погодные условия сохраняются в Беларуси. Накрывший страну снегопад в отдельных районах продолжается до сих пор, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Погода – единственная организация, которая нам не подвластна». В Беларуси продолжается борьба со снегопадом-1

Коммунальные службы переведены на усиленный вариант работы. В Бресте практически сутки на дорогах работает техника. В расчистке остановочных пунктов и перекрестков задействованы более 200 человек.

«Работа организована круглосуточно». Как справляются со снегопадом в Беларуси в начале апреля? Читайте здесь.

«Погода – единственная организация, которая нам не подвластна». В Беларуси продолжается борьба со снегопадом-4

Елена Луговая, исполняющая обязанности заместителя директора по санитарной уборке предприятия «Коммунальник»:
Вначале обрабатываем центральные магистрали, где интенсивность движения повышенная, потом второстепенные. Остановки общественного транспорта убираются вручную. Тротуары тракторами. Погода единственная организация, которая нам не подвластна.

«Погода – единственная организация, которая нам не подвластна». В Беларуси продолжается борьба со снегопадом-7

Обеспечить безопасность на дорогах сейчас главная задача. Госавтоинспекция призывает водителей и пешеходов быть предельно внимательными из-за высокой вероятности аварий, а также просит водителей по возможности отказаться от поездок в выходные на автомобиле, а при движении выбирать минимальную скорость.

# Погода в Беларуси # общество # Елена Луговая # Фотофакт

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