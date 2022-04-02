«Погода – единственная организация, которая нам не подвластна». В Беларуси продолжается борьба со снегопадом

Новости Беларуси. Сложные погодные условия сохраняются в Беларуси. Накрывший страну снегопад в отдельных районах продолжается до сих пор, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Коммунальные службы переведены на усиленный вариант работы. В Бресте практически сутки на дорогах работает техника. В расчистке остановочных пунктов и перекрестков задействованы более 200 человек. «Работа организована круглосуточно». Как справляются со снегопадом в Беларуси в начале апреля? Читайте здесь.

Елена Луговая, исполняющая обязанности заместителя директора по санитарной уборке предприятия «Коммунальник»:

Вначале обрабатываем центральные магистрали, где интенсивность движения повышенная, потом второстепенные. Остановки общественного транспорта убираются вручную. Тротуары – тракторами. Погода – единственная организация, которая нам не подвластна.