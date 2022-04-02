Много золота и 250-летнее дерево. Экскурсия по лучшим залам Несвижского замка
Наступила весна. А это значит, что впереди ждет новый сезон приключений. Приглашаем вас в путешествие по Минской области. И сегодня мы посетим Несвиж, рассказали в тревел-шоу «Медовый месяц».
Несвижский замок расположен на северо-востоке города, в окружении прудов реки Уши. Строительство комплекса велось в ХVI – ХIХ вв., поэтому в нем сочетаются приемы средневекового зодчества со стилями позднего ренессанса, барокко, классицизма и самобытное искусство местных мастеров.
Екатерина Шевчик, экскурсовод Несвижского замка:
Дорогие гости, здравствуйте.
– Здравствуйте.
Екатерина Шевчик:
Меня зовут Екатерина. Я сегодня раскрою все тайны этого замка за 400 лет. Готовы к данному путешествию?
– Конечно, да, интересно.
Екатерина Шевчик:
Ну что, приглашаю вас в лучшие залы этого замка.
Екатерина Шевчик:
История его началась очень давно, в конце ХVI века. В те далекие времена владельцами нашего Несвижа были Радзивиллы. Ну, я думаю вы знакомы с этой фамилией.
Екатерина Шевчик:
Самая богатая семья на этих землях. И основатель замка, сам Николай Радзивилл Сиротка, сегодня будем слушать нас, смотреть на нас. Обратите внимание, мы в личных комнатах князя, где он когда-то мог проводить свое время, работать с документами или просто отдыхать, он же живой человек.
Большой столовый зал
Екатерина Шевчик:
Большой столовый зал – самый старинный зал этого замка.
Екатерина Шевчик:
Обратите внимание, на стенах панели второй половины XVIII века, на потолке резные балки, им тоже уже более 250 лет. А система отопления? Здесь было действительно тепло: две голландские печки, роскошный камин в центре зала. Там внутри даже могли запекать кабанчика, между прочим, в XVIII веке.
Белый зал для обучения танцам
Екатерина Шевчик:
Это Белый бальный зал. Здесь мальчиков, девочек обучали танцам. Представьте, они в зеркалах могли рассмотреть свои па, правильно ли они двигаются. Зал прекрасный. Колонны сохранились с XVIII века.
– Это мраморные колонны?
Екатерина Шевчик:
Нет, наполовину они деревянные, как бы это ни звучало. Просто мрамора в Беларуси нет, поэтому хочется сделать эффектнее интерьер, использовать даже имитацию.
– А подскажите, здесь такие огромные помещения: сколько здесь должно было быть слуг для того, чтобы все убрать?
Екатерина Шевчик:
Вы хороший хозяин, вы понимаете, что прислуги нужно много. 70.
– Ну жена явно не справится.
Екатерина Шевчик:
Жена как раз должна отдыхать. Человек 70, а то и 100 человек прислуги в разные периоды здесь служили и приносили уют и комфорт: протапливали печки, убирали, следили, чтобы каждый хозяин этого замка ни в чем не нуждался. Ну что, не будем медлить, нас ждет Золотой зал и перевоплощение. Почувствуем себя хозяевами этого замка.
Золотой зал для приема гостей
Екатерина Шевчик:
Пойдемте в Золотой зал.
Екатерина Шевчик:
Кого я вижу в этих прекрасных апартаментах – Михаил Казимир, ваша светлость, Рыбонька, Францишка Уршуля. Ваши наряды великолепны. Мода XVII века – вы настоящий патриот. Контуш в самый пол.
– А что такое контуш?
Екатерина Шевчик:
Вот это вот эффектное одеяние с узкими рукавами.
Екатерина Шевчик:
Хочу обратить ваше внимание, что не хватает пояса.
– Есть.
Екатерина Шевчик:
Что вы его скрываете?
– Самое лучшее на потом.
Екатерина Шевчик:
Самый лучший символ аристократа – пояс из шелка и золота. А вы моя дорогая, какое пикантное декольте, но в XVIII веке уже можно носить такие декольте. Прекрасная талия, корсет – аксессуар, который создает нужную пропорцию. И в таком прекрасном зале немало гостей посещало замок. В таких прекрасных костюмах они показывали величие и все возможности, которые были у таких богатых людей в то время.
Екатерина Шевчик:
Ну что, Золотой зал. Оглянитесь, на потолке фамильные знаки Радзивиллов, богатой семьи Вишневецких, обилие золота, изображение символов власти – все это говорило о том, что семья, которая владела этим домом, действительно могла себе позволить многое.
– А подскажите, золото настоящее?
Екатерина Шевчик:
А вы с какой целью спрашиваете?
– Ну так, интересуюсь.
Екатерина Шевчик:
У нас все подсчитано, золото настоящее. Представьте себе, прям с парадной лестницы, с парадного входа…
– Это вот здесь встречали гостей в этом зале?
Екатерина Шевчик:
Да. Согласитесь, лучший зал для того, чтобы принять гостей. Да, и надо сказать, что каждый гость, который попадал сюда, был удивлен неимоверно, ведь столько золота могут позволить себе кто?
– Богатые люди.
Екатерина Шевчик:
Только Радзивиллы.
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