Много золота и 250-летнее дерево. Экскурсия по лучшим залам Несвижского замка

Наступила весна. А это значит, что впереди ждет новый сезон приключений. Приглашаем вас в путешествие по Минской области. И сегодня мы посетим Несвиж, рассказали в тревел-шоу «Медовый месяц». Несвижский замок расположен на северо-востоке города, в окружении прудов реки Уши. Строительство комплекса велось в ХVI – ХIХ вв., поэтому в нем сочетаются приемы средневекового зодчества со стилями позднего ренессанса, барокко, классицизма и самобытное искусство местных мастеров.

Екатерина Шевчик, экскурсовод Несвижского замка:

Дорогие гости, здравствуйте.

– Здравствуйте.

Екатерина Шевчик:

Меня зовут Екатерина. Я сегодня раскрою все тайны этого замка за 400 лет. Готовы к данному путешествию?

– Конечно, да, интересно.

Екатерина Шевчик:

Ну что, приглашаю вас в лучшие залы этого замка.

Екатерина Шевчик:

История его началась очень давно, в конце ХVI века. В те далекие времена владельцами нашего Несвижа были Радзивиллы. Ну, я думаю вы знакомы с этой фамилией.

Екатерина Шевчик:

Самая богатая семья на этих землях. И основатель замка, сам Николай Радзивилл Сиротка, сегодня будем слушать нас, смотреть на нас. Обратите внимание, мы в личных комнатах князя, где он когда-то мог проводить свое время, работать с документами или просто отдыхать, он же живой человек.

Большой столовый зал Екатерина Шевчик:

Большой столовый зал – самый старинный зал этого замка.

Екатерина Шевчик:

Обратите внимание, на стенах панели второй половины XVIII века, на потолке резные балки, им тоже уже более 250 лет. А система отопления? Здесь было действительно тепло: две голландские печки, роскошный камин в центре зала. Там внутри даже могли запекать кабанчика, между прочим, в XVIII веке.

Белый зал для обучения танцам Екатерина Шевчик:

Это Белый бальный зал. Здесь мальчиков, девочек обучали танцам. Представьте, они в зеркалах могли рассмотреть свои па, правильно ли они двигаются. Зал прекрасный. Колонны сохранились с XVIII века.

– Это мраморные колонны?

Екатерина Шевчик:

Нет, наполовину они деревянные, как бы это ни звучало. Просто мрамора в Беларуси нет, поэтому хочется сделать эффектнее интерьер, использовать даже имитацию.

– А подскажите, здесь такие огромные помещения: сколько здесь должно было быть слуг для того, чтобы все убрать?

Екатерина Шевчик:

Вы хороший хозяин, вы понимаете, что прислуги нужно много. 70.

– Ну жена явно не справится.

Екатерина Шевчик:

Жена как раз должна отдыхать. Человек 70, а то и 100 человек прислуги в разные периоды здесь служили и приносили уют и комфорт: протапливали печки, убирали, следили, чтобы каждый хозяин этого замка ни в чем не нуждался. Ну что, не будем медлить, нас ждет Золотой зал и перевоплощение. Почувствуем себя хозяевами этого замка.

Золотой зал для приема гостей Екатерина Шевчик:

Пойдемте в Золотой зал.

Екатерина Шевчик:

Кого я вижу в этих прекрасных апартаментах – Михаил Казимир, ваша светлость, Рыбонька, Францишка Уршуля. Ваши наряды великолепны. Мода XVII века – вы настоящий патриот. Контуш в самый пол.

– А что такое контуш?

Екатерина Шевчик:

Вот это вот эффектное одеяние с узкими рукавами.

Екатерина Шевчик:

Хочу обратить ваше внимание, что не хватает пояса.

– Есть.

Екатерина Шевчик:

Что вы его скрываете?

– Самое лучшее на потом.

Екатерина Шевчик:

Самый лучший символ аристократа – пояс из шелка и золота. А вы моя дорогая, какое пикантное декольте, но в XVIII веке уже можно носить такие декольте. Прекрасная талия, корсет – аксессуар, который создает нужную пропорцию. И в таком прекрасном зале немало гостей посещало замок. В таких прекрасных костюмах они показывали величие и все возможности, которые были у таких богатых людей в то время.

Екатерина Шевчик:

Ну что, Золотой зал. Оглянитесь, на потолке фамильные знаки Радзивиллов, богатой семьи Вишневецких, обилие золота, изображение символов власти – все это говорило о том, что семья, которая владела этим домом, действительно могла себе позволить многое.

– А подскажите, золото настоящее?

Екатерина Шевчик:

А вы с какой целью спрашиваете?

– Ну так, интересуюсь.